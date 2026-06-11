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Coșmar pentru FIFA: fulgerele pot bloca meciurile de la Cupa Mondială ore întregi

Cupa Mondială 2026 începe joi, în Statele Unite, Mexic și Canada, însă organizatorii se confruntă deja cu o problemă care ar putea da peste cap programul competiției. Dincolo de temperaturile ridicate și umiditatea din unele orașe-gazdă, o regulă de siguranță aplicată în SUA poate duce la întreruperi de durată ale meciurilor.
Coșmar pentru FIFA: fulgerele pot bloca meciurile de la Cupa Mondială ore întregi
Maria Miron
11 iun. 2026, 15:42, Sport
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Potrivit protocoalelor de siguranță aplicate în Statele Unite pentru evenimentele sportive desfășurate în aer liber, un meci trebuie suspendat imediat dacă sunt detectate fulgere în apropierea stadionului. Regulile prevăd o pauză obligatorie de cel puțin 30 de minute, chiar și în absența ploii, însă aceasta se poate prelungi considerabil.

Dacă în intervalul de 30 de minute este observată o nouă descărcare electrică, cronometrul se resetează și perioada de așteptare începe din nou de la zero. Astfel, o serie de descărcări electrice succesive poate transforma o întrerupere de jumătate de oră într-o amânare de una sau chiar mai multe ore.

Orașele-gazdă sunt expuse furtunilor de vară

Cele mai multe dintre orașele care găzduiesc meciuri la Cupa Mondială se află în regiuni unde furtunile de vară sunt frecvente. În plus, doar o parte dintre arene au acoperiș fix sau retractabil, ceea ce înseamnă că multe partide rămân vulnerabile la condițiile meteorologice.

Riscul nu este unul teoretic. La Cupa Mondială a Cluburilor din 2025, disputată tot în Statele Unite, meciul dintre Chelsea și Benfica a fost întârziat cu aproximativ două ore din cauza fulgerelor detectate în apropierea stadionului.

Primul avertisment pentru FIFA

Problema a apărut chiar înainte de startul Cupei Mondiale. Meciul amical dintre Anglia și Costa Rica, disputat miercuri în Florida, a fost amânat cu aproximativ o oră din cauza fulgerelor, potrivit publicației britanice LADbible.

Pentru FIFA, eventualele întreruperi prelungite ar putea crea dificultăți logistice importante într-un calendar deja foarte încărcat. În același timp, întârzierile ar afecta nu doar jucătorii și antrenorii, ci și milioanele de suporteri care urmăresc meciurile în întreaga lume.

În cazul partidelor programate târziu în America de Nord, orice întrerupere cauzată de furtuni poate împinge finalul meciurilor spre primele ore ale dimineții în Europa, complicând și mai mult experiența fanilor.

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