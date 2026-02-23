Cristina Chiriac, Bogdan Pîrlog și Marius Voineag, procurorii de rang înalt care vor să conducă Parchetul General, susțin interviurile la ministerul Justiției

De la ora 9.30, în fața comisiei de interviu de la ministerul Justiției va apărea procurorul șef al DNA Iași, Cristina Chiriac. Chiriac candidează pentru funcția de procuror general al României.

Cristina Chiriac a ajuns la DNA Iași, după ce a fost detașată de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui, în august 2015. Anterior, ea a mai lucrat la Parchetul Bârlad și la DIICOT, Serviciul Teritorial Vaslui. Cristina Chiriac este procurorul DNA care a instrumentat dosarul șefului CJ Vaslui al PSD, Dumitru Buzatu, prins în flagrant.

De la ora 11.00, în fața comisiei de interviu va apărea procurorul militar Bogdan Pîrlog, și el candidat pentru șefia Parchetului General. Bogdan Pîrlog este acum prim-procuror al Parchetului Tribunalului Militar București și președinte al Asociației Inițiativa pentru Justiție.

La ora 12.30, comisia de interviu a ministerului Justiției îl va audia pe Marius Voineag, procurorul șef al DNA. Voineag candidează pentru funcția de adjunct al procurorului general al României.

Cei trei candidați sunt audiați în prima parte a zilei în fața ministrului Justiției și a comisiei de interviu, după ce și-au depus proiectele de management pentru respectivele funcții.

În perioada 23 și 26 februarie 2026 – vor fi susținute interviurile în fața comisiei de către candidații care s-au înscris pentru funcțiile de procuror șef și procuror șef adjunct al Parchetului General, DNA și DIICOT.

Pe 2 martie 2026 – vor fi afișate rezultatele selecției realizate de ministrul Justiţiei, Radu Marinescu.

Tot pe 2 martie 2026 – vor fi transmise de ministrul Justiției propunerilor motivate către Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în vederea emiterii avizului consultativ motivat pe candidaturi. Potrivit legii, CSM are la dispoziție 30 de zile să transmită avizul către ministru.

În cazul unui aviz pozitiv de la CSM, Ministrul Justiției trimite propunerile către Președintele României, Nicușor Dan.

În cazul unui aviz negativ de la CSM, Ministrul Justiției organizează un nou interviu exclusiv cu candidatul care a primit avizul negativ, poate continua cu aceeași propunere sau o poate retrage, urmând a declanșa o nouă procedură de selecție în maximum 60 de zile de la retragerea propunerii inițiale.

Președintele României, Nicușor Dan, poate refuza, motivat, numirile în funcțiile de conducere, dar trebuie să aducă la cunoștința publicului și motivul refuzului.

Decretul Președintelui României cu numirile în funcție sau refuzul motivat al acestuia se poate da în maximum 60 de zile de la data trimiterii propunerii de către ministrul Justiției.

Șefii marilor parchete au mandate legale de doar 3 ani, care pot fi reînnoite doar o singură dată.