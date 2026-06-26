Cupa Mondială 2026: Senegal zdrobește Irakul cu 5-0

Senegal a deschis scorul încă din minutul 4 prin Habib Diarra.

Partida irakienilor a fost condiționată încă din minutul 13, când fundașul Rebin Sulaka a văzut direct cartonașul roșu.

Ismail Sarr a majorat diferența în minutul 56, urmat de o „dublă” semnată de Pape Gueye în minutele 59 și 71. Tabela de marcaj a fost închisă definitiv în minutul 82 de Iliman Ndiaye.

La finalul celor trei meciuri, Franța ocupă prima poziție în grupa I cu un parcurs perfect de 9 puncte după 3 meciuri jucate, având un golaveraj de +7. Norvegia se află pe locul al doilea cu 6 puncte, fiind urmată de Senegal, care a acumulat 3 puncte. Ultima poziție este ocupată de Irak care nu a strâns niciun punct.

Echipele de start

Senegal

Antrenor: Pape Thiaw

4-1-2-3: M. Diaw – K. Diatta, A. Seck, M. Niakhaté, I. Jakobs – I. Gueye – L. Camara, H. Diarra – I. Mbaye, S. Mané, I. Sarr

Irak

Antrenor: Graham Arnold

4-4-2: A. Basil – M. Doski, A. Hashim, R. Sulaka, F. Putros – A. Qasem, A. Al-Ammari, Z. Iqbal, I. Bayesh – A. Jasim, A. Al-Hamadi