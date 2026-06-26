Prima pagină » Știrile zilei » Cupa Mondială 2026: Senegal zdrobește Irakul cu 5-0

Cupa Mondială 2026: Senegal zdrobește Irakul cu 5-0

Echipa Senegalului s-a impus categoric în fața Irakului în ultimul meci din faza grupelor. Formația africană a marcat de cinci ori în poarta Irakului care a rămas în zece oameni încă din primele 15 minute.
Cupa Mondială 2026: Senegal zdrobește Irakul cu 5-0
sursă foto: Tom Weller/dpa via ZUMA Press
Radu Mocanu
27 iun. 2026, 00:21, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Senegal a deschis scorul încă din minutul 4 prin Habib Diarra. 

Partida irakienilor a fost condiționată încă din minutul 13, când fundașul Rebin Sulaka a văzut direct cartonașul roșu. 

Ismail Sarr a majorat diferența în minutul 56, urmat de o „dublă” semnată de Pape Gueye în minutele 59 și 71. Tabela de marcaj a fost închisă definitiv în minutul 82 de Iliman Ndiaye. 

La finalul celor trei meciuri, Franța ocupă prima poziție în grupa I cu un parcurs perfect de 9 puncte după 3 meciuri jucate, având un golaveraj de +7. Norvegia se află pe locul al doilea cu 6 puncte, fiind urmată de Senegal, care a acumulat 3 puncte. Ultima poziție este ocupată de Irak care nu a strâns niciun punct. 

Echipele de start

Senegal 

Antrenor: Pape Thiaw 

4-1-2-3: M. Diaw – K. Diatta, A. Seck, M. Niakhaté, I. Jakobs – I. Gueye – L. Camara, H. Diarra – I. Mbaye, S. Mané, I. Sarr 

Irak 

Antrenor: Graham Arnold

4-4-2: A. Basil – M. Doski, A. Hashim, R. Sulaka, F. Putros – A. Qasem, A. Al-Ammari, Z. Iqbal, I. Bayesh – A. Jasim, A. Al-Hamadi 

Recomandarea video

Victor Ponta insinuează că Siegfried Mureșan ar fi agent străin. Fostul premier PSD are și cetățenie turcă, și cetățenie sârbă
G4Media
David Popovici, după cel mai bun timp al carierei la 50 de metri: „Cu prietenul meu brazilian mă văd mâine, la sută”
GSP.ro
George Simion îl amenință pe Nicușor Dan după anunțul că negocierile cu partidele au intrat în blocaj: AUR la guvernare sau suspendare!
Gandul
ȘOCUL de care a avut parte Elena Udrea după ce a mers cu fetița ei în vacanță, în Mamaia: 'Ferească Dumnezeu!'
Cancan
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport
Specialistul în comunicare politică Gheorghe-Ilie Fârte, despre atacul lui Nicușor Dan la adresa PNL: „Este depășit de situație”
Libertatea
Ce au găsit medicii în stomacul unei femei care nu mai putea mânca de luni întregi. Au rămas șocați!
CSID
Ai găsit apă sub mașină? Iată care este motivul și în ce situații trebuie să te îngrijorezi
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da