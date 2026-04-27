Daily Mirror: 22 de călugări, arestați pentru transportul a peste 110 kg de droguri

Douăzeci și doi de călugări budiști au fost arestați pe Aeroportul Internațional Bandaranaike din Sri Lanka, după ce autoritățile ar fi descoperit un transport mare de narcotice în valoare de peste 1,1 miliarde de rupii, potrivit presei locale.

Arestările au fost efectuate la sfârșitul zilei de 25 aprilie, în timpul unei razii efectuate de ofițeri atașați unității aeroportuare a Biroului de Narcotice al Poliției, acționând pe baza informațiilor furnizate de serviciile de informații.

În timpul operațiunii, ofițerii ar fi descoperit peste 110 kg de substanțe suspecte și hașiș ascunse în valize cu fund dublu. Bagajele conțineau, de asemenea, rechizite școlare și diverse produse de cofetărie.

Autoritățile au declarat că fiecare suspect ar fi avut peste 5 kg de narcotice în bagaje.

Anchetatorii au mai susținut că grupul a călătorit în Thailanda pe 22 aprilie folosind bilete de avion presupuse a fi furnizate de un sponsor. De asemenea, se pare că poliția a găsit fotografii și înregistrări video pe telefoanele mobile ale suspecților, care îi arătau pe aceștia în haine civile în timp ce se aflau în Thailanda.

Marfa confiscată este cea mai mare captură narcotice din istoria aeroportului Katunayake. Este prima dată când un grup de călugări a fost arestat acolo în legătură cu un caz major de contrabandă de droguri.

Suspecții sunt tineri călugări din diverse părți ale insulei, dintre care unii urmau studii superioare la diferite instituții.

Aceștia urmau să fie prezentați în fața Tribunalului Magistraților din Negombo pentru continuarea anchetelor.

Operațiunea a fost coordonată de trei călugări dintr-un templu din regiunea Jamburailia. Ceilalți 19 membri ai grupului au fost recrutați de aceștia. Tinerilor călugări li s-a spus că vor transporta „materiale didactice și dulciuri” pentru elevi.