De ce te pot îmbolnăvi pantofii sport. Semnalul de alarmă tras de un specialist

Podologul Ana Senso explică faptul că încălțămintea nepotrivită poate favoriza apariția unor probleme precum fasciita plantară, tendinopatia ahileană sau metatarsalgia, toate fiind afecțiuni dureroase care afectează mersul și calitatea vieții, scrie El Economista.

„Poate provoca direct fasciită plantară, tendinopatie ahileană sau metatarsalgie.”

Aceasta subliniază că, deși pantofii nu sunt întotdeauna singura cauză a unei leziuni, pot deveni rapid factorul declanșator sau elementul care agravează problema.

„Încălțămintea nepotrivită nu provoacă întotdeauna singură leziunea, dar poate fi factorul declanșator sau principalul accelerator.”

De la picior la spate, totul este legat

Un aspect ignorat de mulți este faptul că piciorul influențează întregul corp. Nu este vorba doar despre confort local, ci despre felul în care ne mișcăm în ansamblu.

„Piciorul este baza lanțului kinetic (lanțul de mișcare al corpului), iar un sprijin incorect poate afecta și gleznele, genunchii, șoldurile și chiar spatele.”

Cu alte cuvinte, o simplă pereche de adidași aleasă greșit poate duce, în timp, la dureri de genunchi sau chiar de coloană. În România, unde mulți oameni aleg încălțămintea mai ales după preț sau aspect, acest risc este cu atât mai mare.

Totuși, specialiștii spun clar că încălțămintea nu este singurul factor. Contează și cât de intens faci sport, pe ce suprafață alergi, cât de bine este pregătit corpul și chiar greutatea corporală.

„A nu ține cont de sănătatea piciorului atunci când alegem încălțămintea sport este una dintre cele mai frecvente greșeli în rândul populației generale.”

Ce trebuie să știi înainte să îți cumperi adidași

Un pas esențial este să îți cunoști tipul de sprijin al piciorului. Fără această informație, există riscul să alegi o încălțăminte care îți modifică mersul și îți suprasolicită articulațiile.

Specialiștii recomandă un studiu biomecanic, o analiză simplă care arată cum calci și unde apare presiunea. În România, astfel de evaluări sunt tot mai accesibile, dar încă puțin folosite.

„O altă greșeală frecventă este să crezi că, dacă nu doare, piciorul este sănătos. Nu este așa. Multe leziuni se dezvoltă progresiv și fără simptome evidente, așa că nu este indicat să aștepți apariția durerii pentru a consulta un specialist”, spune specialista.

În cazul fasciitei plantare, de exemplu, încălțămintea potrivită trebuie să ofere amortizare bună, stabilitate și susținere a bolții plantare, dar și un drop mediu sau ridicat, adică o diferență de nivel între călcâi și vârf care reduce tensiunea din talpă.

Pentru tendinopatia ahileană, tipul de pantof este la fel de important, deoarece influențează direct modul în care este solicitat tendonul lui Ahile. O încălțăminte nepotrivită poate crește presiunea și poate agrava inflamația.

Așadar, alegerea încălțămintei sport nu ar trebui tratată superficial. Nu este doar o chestiune de stil, ci una care ține direct de sănătate.

Cum recunoști aceste afecțiuni

Multe dintre aceste afecțiuni apar „pe tăcute” și sunt ignorate până devin dureroase. Iată cum se manifestă, pe scurt și clar, cele trei probleme menționate în articol:

Fasciita plantară

Este cea mai frecventă.

Cum o recunoști: durere în călcâi, mai ales dimineața, la primii pași senzație de „înțepătură” sau arsură în talpă durerea scade după ce te miști, dar revine după stat în picioare sau mers mult Semn tipic: dimineața abia calci, apoi „îți mai trece”.



Tendinopatia ahileană

Afectează tendonul lui Ahile, cel din spatele gleznei.

Cum se manifestă: durere în spatele călcâiului sau de-a lungul tendonului rigiditate dimineața sau după repaus durere la urcat scări sau la alergare uneori, umflătură sau îngroșarea tendonului Semn tipic: simți disconfort când începi mișcarea, mai ales după ce ai stat.



Metatarsalgia

Este durerea din partea din față a tălpii, sub degete.

Cum o simți: senzație de arsură sau presiune în zona „pernuțelor” piciorului durere când calci sau stai mult în picioare uneori senzația că ai „o pietricică în pantof” Semn tipic: te doare mai ales când apeși pe partea din față a piciorului.



Ce au în comun

Toate trei: apar frecvent din suprasolicitare sau încălțăminte nepotrivită evoluează treptat, nu brusc pot deveni cronice dacă le ignori



Pentru tendinopatia ahileană, sunt indicați pantofii sport care au o ușoară ridicare în zona călcâiului și absorb eficient șocurile, astfel încât să nu suprasolicite tendonul lui Ahile. În cazul metatarsalgiei, este important ca încălțămintea să ofere suficient spațiu în partea din față a piciorului și o talpă bine amortizată, care să distribuie uniform presiunea și să reducă disconfortul la mers.