Picioarele femeilor cresc în timpul sarcinii?

Ce face relaxina?

Relaxina este secretată în timpul sarcinii, încă din primul trimestru, și are efecte importante asupra „țesuturilor conjunctive ale corpului”, explică pentru EFE Salud podologul și profesoara de la Universitatea din Barcelona, Marta Vinyals.

Începând cu al doilea trimestru, provoacă o creștere a laxității ligamentelor, ceea ce le face mai flexibile, cu scopul de a facilita mobilitatea pelvisului în timpul nașterii.

Și acționează asupra tuturor ligamentelor din corp, inclusiv asupra celor din picioare.

„De exemplu, determină o coborâre a bolții plantare, o tendință mai mare spre picior plat în timpul sarcinii, ceea ce poate crește atât lungimea, cât și lățimea piciorului”, afirmă specialista, subliniind că mai multe studii indică faptul că până la 70% dintre femei observă că picioarele lor cresc în timpul sarcinii.

Este un fenomen care apare și la copii atunci când sunt foarte mici, când au ligamente mai flexibile și, implicit, o boltă plantară mai puțin pronunțată.

Alți factori

Sarcina poate produce și suprasolicitarea unor structuri ale piciorului, precum fascia plantară sau tendonul lui Ahile, unde poate apărea durerea.

„Există și o componentă legată de creșterea în greutate, deoarece femeile, în medie, se îngrașă între 11 și 18 kilograme în timpul sarcinii, astfel că și piciorul devine mai voluminos”, explică Marta Vinyals.

De obicei, ambele picioare cresc în timpul sarcinii și este posibil ca femeia să fie nevoită să își schimbe mărimea la încălțăminte.

„Majoritatea studiilor arată că, în mod normal, fenomenul apare la ambele picioare, dar este posibil ca un picior să fie mai afectat dacă există mai mult edem (acumulare de lichide), ceea ce poate face ca diferența să fie mai vizibilă, deși cel mai frecvent apare bilateral”, adaugă specialista.

Revin la dimensiunea inițială?

După naștere, pe măsură ce corpul se recuperează, în majoritatea cazurilor picioarele revin la dimensiunea inițială, deși acest aspect nu este foarte bine studiat. Există și situații în care femeile nu mai revin niciodată la numărul anterior.

„Cred că în majoritatea cazurilor, dacă femeia revine la greutatea și obiceiurile de dinainte de sarcină, picioarele revin treptat la dimensiunea inițială. Totuși, pot rămâne ușor mai late sau nu exact ca înainte. Există și cazuri în care nu se mai recuperează complet, iar acest lucru este descris în literatura de specialitate”, concluzionează Marta Vinyals