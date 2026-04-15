Ce alimente trebuie evitate în timpul sarcinii: un tânăr tată creează o aplicație care identifică produsele cu risc

Brânzeturile din lapte crud, mezelurile sau peștele crud se numără printre alimentele care trebuie evitate în timpul sarcinii. Riscurile țin în principal de posibile infecții, precum toxoplasmoza, salmoneloza sau listerioza, care pot afecta grav dezvoltarea fătului.

Un tânăr francez de 29 de ani a dezvăluit că s-a confruntat cu această problemă în urmă cu doi ani, când aștepta primul copil împreună cu partenera sa. „Când eram la supermarket, eram puțin pierdut, chiar în panică. Îmi puneam o mulțime de întrebări când alegeam produsele”, a declarat Thomas Guien, citat de Ouest-France.

„Există aplicații, dar nu am găsit nimic clar, simplu și rapid care să liniștească viitorii părinți atunci când își fac cumpărăturile”, a adăugat acesta.

Cum sunt semnalate produsele la raft

Având experiență în dezvoltarea de aplicații, a decis să creeze una chiar el, convins că va avea utilizatori: „Sunt aproximativ 680.000 de sarcini în fiecare an în Franța, știam că există public”. Aplicația, denumită Liv de dezvoltatorul său, a fost lansată oficial la finalul lunii februarie.

Spre deosebire de alte astfel de aplicații, care funcționează ca niște dicționare de alimente, aceasta permite scanarea codurilor de bare direct în magazin, fără a mai fi nevoie de căutări suplimentare sau de citirea etichetelor greu de descifrat.

În câteva secunde, aplicația analizează compoziția produsului și indică eventualele riscuri pentru făt. Recomandările sunt afișate printr-un cod de culori: verde pentru „fără risc pentru sănătate”, portocaliu pentru „de consumat cu precauție” și roșu pentru „de evitat”.

Recomandări bazate pe date, nu pe consult

„Astfel, se poate vedea rapid dacă anumite alimente prezintă riscuri de infecții precum toxoplasmoza, salmoneloza sau listerioza”, a explicat creatorul său. El a precizat că Liv nu înlocuiește sfatul medicului. „Nu pretind că sunt medic, este vorba despre recomandări bazate pe date fiabile, actualizate constant”, a spus acesta.

Pentru dezvoltarea aplicației, francezul s-a bazat pe datele Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentară din Franța și pe baza de date nutrițională Ciqual – care oferă informații detaliate despre compoziția alimentelor (grăsimi, zaharuri, proteine, vitamine și minerale) – dar și pe baza de date Open Food Facts, care conține informații despre produsele din comerț, adunate cu ajutorul utilizatorilor.

De asemenea, a colaborat cu un medic ginecolog, care a supervizat partea medicală, și cu un dietetician, care a contribuit la validarea datelor și la explicarea rezultatelor.

Și spațiu de discuții pentru părinți

„Nu este doar o aplicație de scanare. Am vrut să fie și un spațiu de schimb, unde viitorii părinți să poată pune întrebări și să se ajute reciproc”, a explicat francezul, menționând că aplicația include și un spațiu de discuții unde utilizatorii pot pune întrebări și pot împărtăși experiențe legate de sarcină.

Pentru testare, primele 10 scanări sunt gratuite, după care aplicația funcționează pe bază de abonament.

Planuri pentru funcții personalizate

Dezvoltatorul intenționează să extindă aplicația cu articole realizate împreună cu specialiști și cu funcții de personalizare, în funcție de profilul de sănătate al utilizatorilor, inclusiv pentru femeile cu diabet.

De asemenea, acesta ia în calcul și o secțiune dedicată restaurantelor, unde utilizatorii ar putea recomanda locuri cu meniuri potrivite pentru femeile însărcinate.