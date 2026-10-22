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Descoperire surprinzătoare în Marea Britanie. Un submarin german dispărut în cel de-al Doilea Război Mondial a fost găsit după 80 de ani

Un submarin german, care a dispărut în timpul celui de-al Doilea Război Mondial după ce a fost atacat de Marina Regală a Marii Britanii, a fost găsit în largul coastei statului Devon, 82 de ani mai târziu.
Descoperire surprinzătoare în Marea Britanie. Un submarin german dispărut în cel de-al Doilea Război Mondial a fost găsit după 80 de ani
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
22 oct. 2026, 11:47, Life-Inedit
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Submarinul a fost descoperit la o adâncime de aproximativ 70 m de către o echipă de scafandri din Portland.

Potrivit Mirror, scafandrii au identificat apoi submarinul U-672 la aproximativ 32 km în largul coastei Salcombe.

Nava a fost văzută ultima dată în 1944, când a fost lovită de HMS Balfour. Cei 52 de membri ai echipajului au supraviețuit atacului.

Submarinul nu a fost găsit până acum din cauze unei greșeli în coordonatele înregistrate de Marina Regală pentru locul unde s-a produs scufundarea.

„Odată ce am început să ne mișcăm în jurul lui și am început să văd caracteristicile individuale știam că vom obține înregistrarea video necesară pentru a-l identifica, așa că am fost foarte mulțumit de asta”, a spus scafandrul Dominic Robinson

Istoricul german Axel Niestle, specialist în submarine și specialist în cel de-al Doilea Război Mondial, a declarat că o „eroare neintențională” din documente a plasat epava la aproximativ 74 km de locația sa reală, potrivit sursei citate.

Membrii echipajului supraviețuitori, inclusiv comandantul, s-au întors în Germania după război.

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