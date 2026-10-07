Descoperire periculoasă în Salonic. Sute de obuze din Al Doilea Război Mondial au fost găsite pe fundul mării

Munițiile au fost găsite într-o zonă destinată extinderii planificate a celui de-al șaselea debarcader al portului.

Sute de obuze și alte proiectile din cel de-al Doilea Război Mondial au fost localizate în timpul unei inspecții magnetice a fundului mării, a menționat presa din Grecia, conform Yahoo News.

Când ar fi fost aruncate obuzele și proiectilele

Soldații germani ar fi aruncat bombele în mare în timpul retragerii lor grăbite din Salonic, pe măsură ce Armata Roșie înainta prin Balcani în octombrie 1944.

Lucrările de construcție la elementele de beton ale digului sunt programate în prezent să fie finalizate în martie 2027.

Fundul mării trebuie curățat până la această dată, conform rapoartelor. Astfel, lucrările de extindere a portului vor putea continua la timp.

Autoritățiile cer eliminarea munițiilor

Autoritățile locale au solicitat guvernului sprijin pentru efectuarea unor studii suplimentare. De asemenea, cer eliminarea în siguranță a munițiilor, conform aceleiași surse.