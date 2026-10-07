Prima pagină » Știrile zilei » Descoperire periculoasă în Salonic. Sute de obuze din Al Doilea Război Mondial au fost găsite pe fundul mării

Descoperire periculoasă în Salonic. Sute de obuze din Al Doilea Război Mondial au fost găsite pe fundul mării

Sute de obuze și alte proiectile din cel de-al Doilea Război Mondial au fost descoperite în timpul unui studiu realizat pe fundul mării, în portul Salonic. Aproximativ 80 dintre acestea sunt bombe cu o greutate de peste 50 de kilograme fiecare.
Descoperire periculoasă în Salonic. Sute de obuze din Al Doilea Război Mondial au fost găsite pe fundul mării
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
07 oct. 2026, 13:53, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Munițiile au fost găsite într-o zonă destinată extinderii planificate a celui de-al șaselea debarcader al portului.

Sute de obuze și alte proiectile din cel de-al Doilea Război Mondial au fost localizate în timpul unei inspecții magnetice a fundului mării, a menționat presa din Grecia, conform Yahoo News.

Când ar fi fost aruncate obuzele și proiectilele

Soldații germani ar fi aruncat bombele în mare în timpul retragerii lor grăbite din Salonic, pe măsură ce Armata Roșie înainta prin Balcani în octombrie 1944.

Lucrările de construcție la elementele de beton ale digului sunt programate în prezent să fie finalizate în martie 2027.

Fundul mării trebuie curățat până la această dată, conform rapoartelor. Astfel, lucrările de extindere a portului vor putea continua la timp.

Autoritățiile cer eliminarea munițiilor

Autoritățile locale au solicitat guvernului sprijin pentru efectuarea unor studii suplimentare. De asemenea, cer eliminarea în siguranță a munițiilor, conform aceleiași surse.

Recomandarea video

Trump va da numele liniei electrice de înaltă tensiune planificată să se facă între Moldova și România / „Trump Liberty Line” va costa 130 de milioane de dolari
G4Media
Moment neașteptat în minutul 10: Lionel Messi, surprins pe teren la retragerea din naționala Argentinei
GSP.ro
Ilie Bolojan, învins în lupta cu Instanța Supremă pe salariile restante ale magistraților în valoare de aproape 5 miliarde de lei. CCR respinge ca neîntemeiată sesizarea premierului demis
Gandul
Părăsită de chirurgul căsătorit, vedeta Antena 1 surprinsă pe bancheta din spate, a clacat! N-a suportat că bărbatul și-a ales propria soție, și a ajuns de urgență la spital
Cancan
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport
„Pierderile pot fi reduse cu până la 70%”. Cum să economisești la factura de încălzire fără să schimbi centrala
Libertatea
Un copil de 10 luni a ajuns în stare critică la Spitalul de Urgență Brăila! A mers direct în sala de operație: ce i-au descoperit medicii la intestin
CSID
Se schimbă Codul Rutier pentru motocicliști. Vor putea înainta printre mașini și folosi benzile de autobuz
Promotor