Prima pagină » Știrile zilei » Un porumbel voiajor din timpul celui de-al Doilea Război Mondial a dispărut cu un mesaj codificat. După zeci de ani, rămășițele sale și biletul au fost găsite

Un porumbel voiajor din timpul celui de-al Doilea Război Mondial a dispărut cu un mesaj codificat. După zeci de ani, rămășițele sale și biletul au fost găsite

În 1942, un porumbel voiajor din timpul celui de-al Doilea Război Mondial a dispărut cu un mesaj codificat. După 70 de ani, i-au fost găsite rămășițele și biletul. Ce conținea mesajul.
Un porumbel voiajor din timpul celui de-al Doilea Război Mondial a dispărut cu un mesaj codificat. După zeci de ani, rămășițele sale și biletul au fost găsite
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
05 oct. 2026, 11:14, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Niște constructori care lucrau la o casă din satul englez Bletchingley au găsit scheletul unui porumbel voiajor în interiorul unui coș de fum în anul 1982.

Un mic recipient roșu era atașat de unul dintre oasele piciorului său și conținea un mesaj codificat scris de mână, notează Times of India.

Descoperirea a avut loc la decenii după dispariția porumbelului în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, dar conținutul biletului a rămas nedescifrat.

Mesajul era adresat lui „X02” și conținea grupuri de litere care nu au fost niciodată decodificate în mod fiabil.

Rămășițele porumbelului au fost găsite de proprietarul casei, alături de capsula roșie. Înăuntrul acesteia, se afla o foaie de hârtie marcată „Serviciul Columbofil”, acoperită cu grupuri de litere codificate.

Experții de la Sediul Central de Comunicații al Guvernului Britanic spun că mesajul nu poate fi decodificat fără acces la materialul criptografic original care l-ar fi însoțit.

Codurile din timpul războiului se puteau baza pe sisteme și chei cunoscute doar de expeditor și destinatar.

Porumbeii voiajori au fost folosiți pe scară largă pentru comunicațiile militare în timpul ambelor războaie mondiale, potrivit sursei citate.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, porumbeii puteau fi lăsați în spatele liniilor inamice și eliberați de personalul de rezistență care transporta mesaje ce trebuiau să se întoarcă în Marea Britanie.

Porumbelul găsit în satul englez nu și-a terminat călătoria, iar scheletul găsit în coșul de fum sugerează că pasărea a ajuns în casă, în loc să ajungă la destinatar. Modul exact în care a ajuns acolo rămâne incert.

Primele rapoarte au speculat că mesajul ar fi putut proveni din Franța ocupată de naziști și ar fi fost trimis spre Marea Britanie.

Experții britanici au presupus că mesajul a fost trimis în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, dar data și circumstanțele exacte sunt necunoscute.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Imagini șocante la Timișoara! Părinții s-au luat la bătaie, în timp ce micile handbaliste strigau disperate
GSP.ro
Autobuzele Otokar de 100 de milioane de euro încep să dispară de pe străzile Bucureștiului. Nici n-au ieșit bine din garanție, că aproape jumătate dintre ele sunt trase pe dreapta, în garajele STB
Gandul
Daiana Prodan a 'DEMASCAT-O' pe Claudia Ion de la Insula Iubirii. De ce ar fi mers în Thailanda, de fapt
Cancan
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Zeama de la murături este tulbure? Nu te grăbi să arunci borcanul. Ce înseamnă, de fapt, și când trebuie să te îngrijorezi
CSID
Adio BMW 320d! Noua generație Seria 3 renunță la diesel în Europa
Promotor