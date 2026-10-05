Un porumbel voiajor din timpul celui de-al Doilea Război Mondial a dispărut cu un mesaj codificat. După zeci de ani, rămășițele sale și biletul au fost găsite

Niște constructori care lucrau la o casă din satul englez Bletchingley au găsit scheletul unui porumbel voiajor în interiorul unui coș de fum în anul 1982.

Un mic recipient roșu era atașat de unul dintre oasele piciorului său și conținea un mesaj codificat scris de mână, notează Times of India.

Descoperirea a avut loc la decenii după dispariția porumbelului în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, dar conținutul biletului a rămas nedescifrat.

Mesajul era adresat lui „X02” și conținea grupuri de litere care nu au fost niciodată decodificate în mod fiabil.

Rămășițele porumbelului au fost găsite de proprietarul casei, alături de capsula roșie. Înăuntrul acesteia, se afla o foaie de hârtie marcată „Serviciul Columbofil”, acoperită cu grupuri de litere codificate.

Experții de la Sediul Central de Comunicații al Guvernului Britanic spun că mesajul nu poate fi decodificat fără acces la materialul criptografic original care l-ar fi însoțit.

Codurile din timpul războiului se puteau baza pe sisteme și chei cunoscute doar de expeditor și destinatar.

Porumbeii voiajori au fost folosiți pe scară largă pentru comunicațiile militare în timpul ambelor războaie mondiale, potrivit sursei citate.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, porumbeii puteau fi lăsați în spatele liniilor inamice și eliberați de personalul de rezistență care transporta mesaje ce trebuiau să se întoarcă în Marea Britanie.

Porumbelul găsit în satul englez nu și-a terminat călătoria, iar scheletul găsit în coșul de fum sugerează că pasărea a ajuns în casă, în loc să ajungă la destinatar. Modul exact în care a ajuns acolo rămâne incert.

Primele rapoarte au speculat că mesajul ar fi putut proveni din Franța ocupată de naziști și ar fi fost trimis spre Marea Britanie.

Experții britanici au presupus că mesajul a fost trimis în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, dar data și circumstanțele exacte sunt necunoscute.