Prima pagină » Știrile zilei » Donald Trump acuza fraudarea referendumului din Virginia privind redesenarea hărții electorale

Donald Trump acuza fraudarea referendumului din Virginia privind redesenarea hărții electorale

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a acuzat miercuri că votul privind redesenarea circumscripțiilor electorale din statul Virginia ar fi fost „fraudat”. În paralel, întregul proces de refacere a hărții electorale a fost blocat de un judecător.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Radu Mocanu
23 apr. 2026, 04:06, Știri externe

„Au avut loc alegeri fraudate aseară în marele stat Virginia! Toată ziua republicanii au condus, spiritul a fost incredibil, până la final când, desigur, s-au numărat voturile prin corespondență!” Unde am mai auzit asta înainte?”, a transmis președintele Trump, citat de Reuters

Referendumul din Virginia aprobat de alegători marți ar putea aduce Partidului Democrat, patru locuri suplimentare în Congresul federal, la alegerile intermediare din luna noiembrie, demers ce le oferă șansa de a câștiga majoritatea în forul legislativ.  

Procesul de redesenare a circumscripțiilor a fost deja contestat în instanță, întrucât există posibilitatea ca instanța supremă a statului să invalideze rezultatul, deși a permis organizarea referendumului.

Într-un caz separat, un judecător de la o instanță locală a blocat miercuri implementarea noii hărți electorale, în urma unei acțiuni în justiție depuse de Comitetul Național Republican. Judecătorul a decis că procedurile pentru modificarea constituțională nu au fost respectate și a criticat formularea buletinului de vot, considerată „în mod flagrant înșelătoare” 

Procurorul general al statului, Jay Jones, a anunțat că va contesta decizia în instanță superioară, încercând să permită validarea rezultatelor referendumului.

Votul privind redesenarea hărții electorale se înscrie într-un curent mai amplu prin care state, atât republicane, cât și democrate, încearcă să își extindă numărul de districte controlate, în vederea alegerilor din noiembrie. 

Curentul a fost început de președintele Trump care a încurajat anterior republicanii din Texas să redeseneze circumscripțiile pentru a-și consolida poziția în Congres. 

În urma demersurilor, republicanii ar putea câștiga nouă mandate suplimentare în state precum Texas, Missouri, Carolina de Nord și Ohio. Ca ripostă, democrații au realizat redistribuiri electoral în state precum California și Utah, la care s-ar putea alătura Virginia.  

