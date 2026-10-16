Donald Trump răspunde acuzațiilor conform cărora ar fi ordonat restricții Starshield pentru Ucraina. „Nu am fost eu”

În timpul unei conversații cu jurnaliștii care a avut loc vineri, președintele american Donald Trump a răspuns acuzațiilor potrivit cărora ar fi dat ordin pentru restricționarea accesului Ucrainei la tehnologia satelitului Starshield.

Potrivit Bloomberg, liderul de la Casa Albă a declarat că el nu a dat un astfel de ordin.

„Nu am fost eu și nu cred că a fost Elon. Nu știu dacă a fost cineva. Din câte am înțeles, e la fel ca întotdeauna”, a răspuns Trump.

Anterior, Reuters a relatat că doi oficiali americani și un oficial occidental, informați despre situație, au spus că ordinul de limitare a sistemului Starshield, utilizat de armata ucraineană pentru comunicațiile de pe câmpul de luptă și operațiunile cu drone, a venit din interiorul Casei Albe.

Oficialii, care au vorbit sub protecția anonimatului, nu au precizat cine a luat decizia la Casa Albă sau cine a fost responsabil de aplicarea ordinului.

În același context, ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a scris pe X un mesaj ironic la adresa lui Elon Musk.

„Hei, @elonmusk, omule mare, iar faci politică cu produsele tale? În calitate de clienți europeni, te urmărim” a scris acesta.

Serhii Beskrestnov, consilierul președintelui Zelenski pentru tehnologii de apărare, a scris pe Telegram că SpaceX a introdus restricțiile peste noapte, fără a informa Forțele de Apărare ale Ucrainei.