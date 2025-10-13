Două activiste au aruncat vopsea roșie pe un tablou al lui Columb la un muzeu din Madrid

Potrivit agenției EFE, activistele au fost reținute de un angajat al muzeului până la sosirea mai multor agenți ai Poliției Naționale. Cele două femei au fost arestate, fiind acuzate de infracțiuni împotriva patrimoniului, și au fost duse la secția de poliție pentru a li se lua declarații înainte de a fi prezentate în fața instanței, scrie El Pais.

👉La celebración del 12 de octubre es la celebración de siglos de opresión, explotación y genocidio de la población originaria de Abya Yala. pic.twitter.com/aXIWlMq7OB

Vopseaua a afectat jumătatea stângă a tabloului „Primul omagiu adus lui Cristofor Columb”, semnat de pictorul José Garnelo, aflat la intrarea în muzeu. Vizitatorii prezenți în momentul incidentului au fost evacuați de personalul instituției.

Conform unui comunicat emis de colectivul climatic, activistele purtau o pancartă cu mesajul: „12 octombrie, nimic de sărbătorit. Justiție ecosocială.” Prin această acțiune, organizația a dorit să atragă atenția asupra faptului că, pentru numeroase popoare indigene, această dată simbolizează „jefuirea și suferința colectivă”.

„Popoarele originare cer recunoașterea nedreptăților istorice și reparații pentru comunitățile lor. Sărbătorirea acestei zile este percepută ca un act care ignoră rănile unui trecut dureros și continuarea opresiunii până în prezent”, se arată în comunicat.

Colectivul Futuro Vegetal a transmis pe rețelele sociale că protestul lor se înscrie în revendicările istorice ale popoarelor indigene privind reparațiile pentru ocuparea teritoriilor lor, denunțând în același timp neocolonialismul extractivist actual, care continuă să exploateze resursele naturale ale acestor popoare.