Două activiste au aruncat vopsea roșie pe un tablou al lui Columb la un muzeu din Madrid

Două activiste din cadrul mișcării de dezobediență civilă nonviolentă Futuro Vegetal au aruncat duminică vopsea roșie biodegradabilă pe un tablou din Muzeul Naval din Madrid, în semn de protest față de sărbătorirea Zilei Naționale a Spaniei.
Foto: Captură Video
Mădălina Dinu
13 oct. 2025, 11:35, Știri externe

Potrivit agenției EFE, activistele au fost reținute de un angajat al muzeului până la sosirea mai multor agenți ai Poliției Naționale. Cele două femei au fost arestate, fiind acuzate de infracțiuni împotriva patrimoniului, și au fost duse la secția de poliție pentru a li se lua declarații înainte de a fi prezentate în fața instanței, scrie El Pais.