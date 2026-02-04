Prima pagină » Știrile zilei » Dovadă de onestitate în Ialomița: 10.000 de euro, recuperați de proprietar datorită unui polițist

Un agent de poliție din municipiul Fetești a dat dovadă de integritate, după ce a găsit o sumă de 10.000 de euro pierdută de un bărbat, sumă pe care a restituit-o proprietarului de drept.
Dovadă de onestitate în Ialomița: 10.000 de euro, recuperați de proprietar datorită unui polițist
Sursa foto: IPJ Ialomița
Radu Mocanu
04 feb. 2026, 15:42, Social

Potrivit unei informări transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița, incidentul a avut loc în seara zilei de duminică, când un bărbat de 38 de ani, din Fetești s-a dus la un bancomat să depună o sumă de 30.000 de euro. Acesta a pierdut 10.000 de euro în zona băncii când a coborât din mașină. 

Banii au fost găsiți ulterior de un polițist din cadrul Biroului Ordine Publică Fetești care se afla în timpul liber. După ce a găsit suma de bani, a fost demarată o investigație pentru identificarea proprietarului. 

„În urma investigațiilor efectuate persoana în cauză a fost identificată și invitată la sediul poliției, unde în cursul zilei de astăzi i-a fost restituită întreaga sumă de bani pierdută”, se mai arată în informarea emisă de IPJ Ialomița. 

