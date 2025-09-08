Drone care ar putea ajuta Serviciul Național de Sănătate să salveze vieți omenești

Un studiu realizat de Universitatea din Warwick, finanțat de Institutul Național de Cercetare în Sănătate și Îngrijire (NIHR), a testat modul în care un sistem de livrare cu drone ar putea funcționa în comunitățile rurale, unde drumurile sinuoase încetinesc adesea ambulanțele. Echipa a declarat că rezultatele arată că dronele ar putea fi „foarte promițătoare” în situații de urgență reale.

În fiecare an, mai puțin de una din zece persoane din cele peste 30.000 din Marea Britanie care suferă un stop cardiac în afara spitalului supraviețuiesc acestei încercări. Un stop cardiac, adesea cauzat de un atac de cord, apare atunci când inima pacientului se oprește, potrivit Independent.

Dar dacă defibrilatoarele sunt utilizate în câteva minute, șansele de supraviețuire pot crește de peste două ori.

Stație experimentală de drone

Pentru studiu, a fost instalată o stație experimentală de drone într-o zonă izolată. Voluntarii au primit instrucțiuni să sune la 999 când întâlneau un manechin pentru resuscitare cardiopulmonară, care simula o persoană care leșinase. Un centru de control central a trimis apoi o dronă care transporta un defibrilator.

Aeronava a zburat la fața locului, a planat și a coborât dispozitivul la sol cu ajutorul unui troliu. Voluntarii au fost instruiți în resuscitare de către operatorii serviciului de ambulanță în timp ce utilizau defibrilatorul pe manechin.

În medie, a durat mai puțin de zece minute de la apelul de urgență inițial până la primul șoc cu defibrilatorul.

Dr. Christopher Smith, investigatorul șef, a declarat: „Serviciile de ambulanță acționează cât mai rapid posibil pentru a ajunge la pacienții care au suferit stop cardiac. Cu toate acestea, uneori poate fi dificil să se ajungă rapid la locul accidentului. Defibrilatoarele externe automate (AED) pot fi utilizate de către membri ai publicului înainte de sosirea ambulanței, dar acest lucru se întâmplă rar. Am construit un sistem de drone pentru a livra defibrilatoare persoanelor care suferă de stop cardiac, ceea ce ar putea ajuta la salvarea de vieți.

„Am demonstrat că dronele pot zbura în siguranță pe distanțe lungi cu un defibrilator atașat și pot menține comunicarea în timp real cu serviciile de urgență în timpul apelului la 999. Suntem în măsură să punem în funcțiune acest sistem și să îl utilizăm în curând pentru urgențe reale în toată Marea Britanie”.

Implementare la nivel național

Proiectul a implicat Serviciul de Ambulanță din Țara Galilor și specialiștii în drone autonome SkyBound. În cadrul unor teste mai ample se va evalua dacă tehnologia poate fi implementată la nivel național.

Stephen Kinnock, ministru al sănătății, a declarat: „Vreau ca Marea Britanie să fie în fruntea acestei revoluții tehnologice pentru a transforma îngrijirea pacienților.

„Tehnologia dronelor are potențialul de a ajuta la ajungerea mai rapidă la pacienți, în special în comunitățile rurale. Acest guvern susține oamenii de știință de vârf din țara noastră pentru a cerceta, testa și dezvolta noi forme de asistență medicală de urgență care au potențialul de a salva vieți”.

Sisteme similare de drone sunt deja utilizate în unele părți din Danemarca și Suedia.