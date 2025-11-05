Emeric Ienei, antrenorul care l-a pregătit pe Bölöni, dar și celelalte legende ale fotbalului românesc: Vă dați seama ce șansă am avut?!

Ienei a antrenat legendele care au câștigat Cupa Campionilor, singurul titlu primit de România la un campionat de o asemenea anvergură. La meciul istoric de la Sevilla, echipa Stelei a fost condusă de Ienei, arhitectul acelei victorii.

Într-un interviu acordat GSP, el a vorbit încă odată despre gloria Stelei, dar și marile nume pe care antrenorul le-a descoperit. O parte dintre aceștia s-au afirmat, nu numai la meciul legendar, ci și ulterior în fotbal.

„Vă dați seama ce șansă am avut?! I-am pregătit pe Puiu Iordănescu, pe Marcel Răducanu, pe Boloni, pe Gică Hagi, pe Lăcă, pe Belo, pe Gică Popescu, pe Dan Petrescu, pe Chivu, pe Mutu, pe Adi Ilie… Doamne, tot ce a avut mai bun fotbalul românesc în ultima jumătate de secol a trecut prin mâna mea! Am avut aproape întotdeauna fotbaliști formidabili la dispoziție. Și, poate, am avut și eu ceva fler, ceva inspirație… Voi ați văzut antrenori mari cu jucători slabi? În special la Steaua și la națională, am lucrat cu oameni de calitate. Și pe gazon, și în afara lui. Fără acești oameni extraordinari, probabil că aș fi rămas un anonim”, a declarat reputatul antrenor Emeric Ienei, pentru GSP.ro

Atât jucători respectabili, care au făcut istorie la vremea lor, cât și jucători mai tineri, Ienei a ajuns să pregătească adevărate legende. Printre ele se află și Ladislau Bölöni, care la Meciul cu Sevillia a fost primul jucător de etnie maghiară care a ridicat Cupa Europeană. Despre el s-a făcut și un film documentar, iar fostul jucător a fost lăudat chiar de premierul Viktor Orbán.