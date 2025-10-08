Erdogan explică grupării Hamas cea mai bună abordare pentru viitorul palestinian

În declarațiile făcute reporterilor în timpul zborului de întoarcere din Azerbaidjan, Erdogan a afirmat că oficialii turci au participat la negocierile din Egipt și că Ankara susține eforturile de pace ale lui Trump, care, a adăugat el, a cerut Turciei să convingă Hamas să accepte propunerea.

Erdogan a mai spus că, în orice scenariu postbelic, Gaza trebuie să rămână parte a unui stat palestinian și că trebuie să fie guvernată de palestinieni, potrivit unei transcrieri a declarațiilor sale, distribuită miercuri de biroul său, potrivit Reuters.

El a adăugat că desfășurarea forțelor străine în Gaza și asigurarea securității în această zonă ar trebui discutate în detaliu și că Ankara este gata să contribuie la toate eforturile în acest sens.

Opt state cu majoritate musulmană, printre care Egipt, Iordania și Arabia Saudită, au salutat decizia Hamas de a accepta propunerile planului pentru Gaza lansat de președintele Donald Trump, inclusiv eliberarea ostaticilor israelieni și formarea unei administrații palestiniene de tranziție.