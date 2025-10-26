Turcia, pregătită să găzduiască un summit Putin – Trump în orice moment

Potrivit ziarului turc Hürriyet, citat de European Pravda, președintele Erdoğan și-a exprimat disponibilitatea de a găzdui un eventual summit Putin – Trump pe teritoriul țării sale.

„Acest lucru demonstrează încă o dată importanța Turciei, sau a Istanbulului, în viziunea păcii. Suntem pregătiți să găzduim o astfel de întâlnire în orice moment”, a declarat Erdoğan, adăugând că este regretabil faptul că întâlnirea din Budapesta a fost amânată.

Erdoğan a mai precizat că Turcia are relații bune, atât cu SUA, cât și cu Rusia și spune că acest lucru ar putea fi un avantaj pentru ca părțile să ajungă la un eventual acord, „în beneficiul umanității”.

„Credem că orice dialog va fi util pentru a pune capăt acestui război. Încă de la început, am susținut acest lucru, am lucrat în acest sens și am declarat că o pace justă este posibilă. Avem relații bune cu ambele părți și suntem o țară care a câștigat încrederea ambelor părți. Acest lucru ne oferă un avantaj pe calea către pace și suntem hotărâți să folosim această situație în beneficiul umanității”, a declarat președintele Turciei.