Ucraina recucerește două sate în regiunea Donețk, lângă Dobropillia

Forțele Armate ale Ucrainei au anunțat pe 26 octombrie că trupele au eliberat două sate în estul regiunii Donețk, situate la aproximativ 30 de kilometri nord de orașul disputat Pokrovsk.

Cel puțin nouă morți și zeci de răniți în urma atacurilor rusești în întreaga Ucraina

Autoritățile regionale au raportat pe 26 octombrie că cel puțin nouă civili au fost uciși și alți 44 răniți în atacurile rusești din ultimele 24 de ore în întreaga Ucraina.

Rusia a testat cu succes o noua rachetă de croazieră cu propulsie nucleară

Rusia a testat cu succes racheta de croazieră Burevestnik cu propulsie nucleară, o armă care, potrivit Moscovei, poate evita orice sistem de apărare, a declarat duminică președintele Vladimir Puțin, citat de Reuters.

Generalul rus Valery Gerasimov, șeful Statului Major al Forțelor Armate ale Rusiei, i-a spus lui Putin că racheta a parcurs 14.000 km și a zburat aproximativ 15 ore când a fost testată pe 21 octombrie.

Trei morți și zeci de răniți în urma unui atac cu drone al Rusiei asupra locuințelor din Kiev

Forțele ruse au lansat în noaptea de 26 octombrie un atac cu drone asupra capitalei Ucrainei, lovind clădiri rezidențiale. Autoritățile au anunțat că trei persoane au fost ucise și alte 29 au fost rănite.

Trump refuză o întâlnire cu Putin până nu există progrese în privința păcii în Ucraina

Președintele american Donald Trump a spus că nu se va întâlni cu Vladimir Putin decât dacă există pași clari spre pace în Ucraina.

Acesta a menționat că, deși a avut în trecut o relație bună cu liderul rus, situația actuală este „foarte dezamăgitoare”.

Emisarul Kremlinului laudă eforturile lui Trump și spune că presiunea asupra Rusiei nu funcționează

Reprezentantul Kremlinului, Kirill Dmitriev, a declarat pentru Fox News pe 25 octombrie că presiunea nu influențează Rusia și a subliniat importanța dialogului, scrie The Kyiv Independent.

El a afirmat că președintele Trump a contribuit deja semnificativ la rezolvarea multor conflicte mondiale.