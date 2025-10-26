Nou atac cu drone asupra Kievului, ce a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor 29

Atacul cu drone lansat de Rusia asupra Kievului în noaptea de sâmbătă spre duminică s-a soldat cu cel puțin trei morți și 29 de răniți, dintre care șapte copii, a raportat Serviciul de Urgență al Ucrainei, potrivit The Kyiv Independent.

Mai multe explozii au fost auzite în Kiev începând cu ora 2.35 dimineața, ora locală, potrivit jurnaliștilor aflați la fața locului.

Oficialii au menționat că apărarea aeriană a fost activată în oraș în timpul atacului.

Atacul – la o noapte după un altul

Primarul Kievului, Vitali Klitscko, a raportat că o clădire rezidențială de nouă etaje a fost lovită într-un cartier, avariind etajele 2 și 3.

Șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Tymur Tkachenko, a declarat că o clădire rezidențială de 16 etaje a fost lovită într-un alt cartier, provocând un incendiu. Se pare că ferestrele au fost sparte între etajele 1 și 9 ale clădirii.

Atacul asupra Kievului vine la doar o noapte după ce forțele ruse au lovit capitala Ucrainei cu rachete balistice, într-un atac care a ucis două persoane și a rănit 12.