Încă o țară din Europa este gata să găzduiască o întâlnire Trump-Putin: „Suntem prieteni cu toate părțile implicate”

Ministrul de Externe al Serbiei, Marko Djuric, a declarat într-un interviu pentru Fox News Digital că Belgradul este dispus să găzduiască negocierile de pace între Ucraina și Rusia.

„Serbia se numără printre țările care își oferă serviciile, având în vedere contextul nostru și faptul că suntem prieteni cu toate părțile implicate, pentru a încerca și, dacă este necesar sau dacă există interes, să găzduim orice fel de negocieri … cu privire la modul în care se poate pune capăt acestei tragedii oribile”, a declarat ministrul sârb de Externe pentru Fox News.

Oficialul sârb a mai subliniat că Belgradul „susține, în principiu, integritatea teritorială și suveranitatea tuturor statelor, în conformitate cu granițele lor stabilite de ONU”, inclusiv Ucraina.

Informația vine în contextul în care Serbia s-a alăturat rezoluțiilor ONU care condamnă invazia Rusiei în Ucraina și referendumurile de anexare a unor părți din teritoriul ucrainean. Totuși, Belgradul nu s-a alăturat sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei.

Totodată, Serbia se alătură celorlalte țări care și-au anunțat disponibilitatea de a găzdui o întâlnire Trump-Putin privind războiul din Ucraina: Elveția, Ungaria și Belarus.

Oferta lansată de Belgrad are loc la câteva zile după ce Trump anunțase o întâlnire între el și Vladimir Putin la Budapesta, Ungaria. Ulterior, summitul a fost anulat.