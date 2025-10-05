Țările musulmane salută pașii făcuți de Hamas în sprijinul planului pentru Gaza propus de Trump

Miniștrii de externe ai Egiptului, Iordaniei, Indoneziei, Pakistanului, Qatarului, Arabiei Saudite, Turciei și Emiratelor Arabe Unite au emis o declarație comună în care își exprimă sprijinul pentru pașii anunțați de Hamas în privința planului pentru Gaza propus de președintele Donald Trump, scrie Al Jazeera.

Potrivit documentului, țările semnatare „salută decizia Hamas de a elibera toți captivi israelieni și de a lansa imediat negocieri pentru implementarea acordului de schimb”, precum și apelul lui Trump către Israel de a opri bombardamentele asupra Fâșiei Gaza.

Declarația comună apreciază „angajamentul președintelui Trump de a stabili pacea în regiune” și subliniază importanța inițierii rapide a discuțiilor privind mecanismele de aplicare a propunerii.

Miniștrii de externe au mai salutat disponibilitatea Hamas „de a preda administrarea Fâșiei Gaza unui Comitet Administrativ Palestinian de tranziție format din tehnocrați independenți” și au reiterat sprijinul comun al țărilor semnatare pentru implementarea planului.