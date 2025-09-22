Experții solicită schimbări majore în ceea ce privește țigările electronice, pentru a reduce atractivitatea acestora pentru copii

Experții consideră că vânzarea țigărilor electronice în ambalaje standardizate ar reduce în mod eficient consumul în rândul tinerilor, păstrând în același timp rolul acestora ca instrument de renunțare la fumat pentru adulți.

Aceasta este concluzia unui studiu condus de cercetători de la UCL și King’s College London, care a evaluat modul în care ambalajele standardizate și descrierile limitate ale aromelor au influențat atractivitatea cartușelor pentru țigări electronice, potrivit Independent.

Cercetarea cuprinzătoare a implicat 2.770 de copii și tineri cu vârste cuprinse între 11 și 18 ani, alături de puțin sub 4.000 de adulți.

Li s-au arătat ambalaje de țigări electronice și copiii au fost întrebați dacă consideră că colegii lor ar fi interesați să încerce produsul, în timp ce adulții au fost întrebați dacă ei înșiși ar fi interesați să îl încerce.

Diferitele ambalaje erau: ambalaje obișnuite de marcă, un ambalaj alb simplu cu descrierea obișnuită a produsului cu litere negre, un ambalaj simplu cu descrieri limitate ale aromelor și un ambalaj standardizat cu aroma listată ca un cod în loc de un nume, cum ar fi „FR248”.

Dintre copiii și tinerii chestionați, jumătate (53%) au spus că colegii lor ar fi interesați să încerce țigările electronice în ambalajul obișnuit.

Ambalajul standardizat atrage mai puțin tinerii

Procentul a scăzut la 38% când li s-au arătat țigări electronice în ambalaje standardizate cu descrieri obișnuite ale aromelor.

În rândul adulților, interesul a rămas similar, indiferent dacă ambalajele erau standardizate în alb sau cu marca produsului.

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, că ambalajele standardizate nu au afectat percepția adulților cu privire la nocivitatea țigărilor electronice în comparație cu țigările tradiționale.

„Ambalajele standardizate și limitarea descriptorilor de aromă au redus atractivitatea pentru tineri, dar au avut un efect minim asupra interesului adulților sau asupra percepției nocivității”, a scris echipa de cercetare în revista Lancet Regional Health Europe.

Ambalajele obișnuite ale țigărilor electronice includ adesea „designuri colorate și denumiri conceptuale ale aromelor”, care atrag copiii, au afirmat autorii articolului.

„Reglementările privind ambalajele și aromele țigărilor electronice trebuie să atingă un echilibru delicat”, a declarat autoarea principală, dr. Eve Taylor, de la Departamentul de Științe Comportamentale și Sănătate al UCL și fostă angajată a Institutului de Psihiatrie, Psihologie și Neuroștiințe al King’s College London.

„Acestea trebuie să vizeze descurajarea tinerilor și a persoanelor care nu fumează, evitând în același timp să descurajeze fumătorii să renunțe la fumat folosind țigările electronice.

Concluziile studiului

Concluziile noastre, în concordanță cu dovezile anterioare, arată că reglementarea ambalajelor țigărilor electronice ar putea fi utilă prin reducerea atractivității acestora pentru adolescenți, dar nu și pentru adulți. Acest lucru ne apropie de atingerea acestui echilibru”.

Hazel Cheeseman, director executiv al organizației caritabile Action on Smoking and Health, care a susținut studiul, a adăugat: „Aceasta este o cercetare importantă care ilustrează modul în care factorii de decizie politică ar putea reglementa mai bine țigările electronice pentru a proteja copiii, fără a le afecta utilitatea ca ajutor pentru fumători în renunțarea la fumat.

„Parlamentul trebuie să adopte acum proiectul de lege privind tutunul și țigările electronice, astfel încât să poată fi stabilite reglementări detaliate, fără de care va fi mult mai dificil să se reducă consumul de țigări electronice în rândul adolescenților”.

Medicul șef al Angliei, profesorul Sir Chris Whitty, a declarat în trecut că comercializarea țigărilor electronice către copii este „absolut inacceptabilă”.

La începutul acestui an a fost introdusă o interdicție privind țigările electronice de unică folosință, experții afirmând că această măsură va contribui la reducerea numărului de copii care utilizează țigări electronice.

Proiectul de lege privind tutunul și țigările electronice, care se află în prezent în curs de adoptare de către Camera Lorzilor, va permite miniștrilor să reglementeze aromele, ambalarea și expunerea țigărilor electronice.

Autorii celui mai recent articol afirmă că ambalajul este „un instrument de marketing principal pentru companiile producătoare de țigări electronice”.

Ei concluzionează: „În ansamblu, concluziile noastre sugerează că o politică de standardizare a ambalajelor ar putea reduce interesul tinerilor și al adulților nefumători de a încerca produsele de vaping, fără a descuraja adulții fumători să le încerce sau a amplifica percepțiile eronate privind nocivitatea acestora”.