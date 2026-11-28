În seria de imagini, postată vineri, fosta concurentă la „Dancing with the Stars”, acum în vârstă de 38 de ani, se uită la tatăl ei, ținându-i fața în mâini.

Potrivit Il Messaggero, actorul îi întoarce privirea cu afecțiune, iar amândoi zâmbesc.

Rumer a inclus, de asemenea, mai multe fotografii cu restul familiei sale: fiica ei de 3 ani, Louetta, surorile ei Tallulah și Scout, și mama ei, Demi Moore.

Postarea lui Rumer vine la scurt timp după ce sora ei, Tallulah, și-a cerut scuze pentru că a postat o fotografie similară cu ea și tatăl lor, pe care a considerat-o ulterior „prea intimă”.

Tallulah a explicat că a fost „foarte mișcată de dulceața momentului” și că „nu a luat în considerare faptul că era poate o fotografie prea intimă pentru a o împărtăși”.

„Recunosc ce s-a întâmplat și promit să fac mai bine”, explicând că știe că fanii lui Bruce „îl iubesc cu toții foarte mult”, a scris ea.

„Îl iubesc. Familia mea îl iubește. Și el rămâne, ca întotdeauna, eroul absolut pe care îl știm cu toții că este”, a concluzionat aceasta.