Fostul șef al ONU pentru climă îndeamnă Australia să-și stabilească obiectivul de a reduce emisiile cu 75% până în 2035

Intervenția Christianei Figueres, una dintre arhitectele acordului de la Paris din 2015, pe când era secretară executivă a Convenției-cadru a ONU privind schimbările climatice, vine înaintea discuțiilor despre angajamentul Australiei, care urmează să fie anunțat luna viitoare.

Cabinetul nu a primit încă avizul oficial al Autorității pentru schimbări climatice, prezidată de fostul trezorier liberal al NSW, Matt Kean. O decizie privind obiectivul este așteptată înainte ca Anthony Albanese să participe la Adunarea Generală a ONU de la New York, la sfârșitul lunii septembrie.

Un document de consultare elaborat de autoritate anul trecut, bazat pe o evaluare inițială a dovezilor științifice, economice, tehnologice și sociale, sugera că o țintă pentru 2035 de 65% până la 75% sub nivelurile din 2005 „ar fi ambițioasă și ar putea fi realizabilă dacă guvernele, întreprinderile, investitorii și gospodăriile ar lua măsuri suplimentare”. De atunci, guvernul a fost presat să stabilească o țintă, potrivit The Guardian.

„Biletul Australiei către prosperitatea viitorului”

Figueres a afirmat că stabilirea unui obiectiv de reducere cu 75% sau mai mult „nu ar fi o povară”, ci „biletul Australiei către prosperitatea viitorului”. Ea a sugerat că acest obiectiv ambițios ar spori șansele Australiei de a câștiga dreptul de a găzdui un important summit al ONU privind clima la Adelaide, în noiembrie 2026.

Australia continuă să concureze cu Turcia pentru dreptul de a găzdui summitul Cop31 și nu este clar când se va decide acest lucru în cadrul procesului decizional consensual al ONU.

„Noua economie globală este în ascensiune, alimentată de energia curată și industria verde”, a spus Figueres. Australia poate fi în centrul acesteia, cu soare și vânt de neegalat, minerale esențiale și forță de muncă calificată gata să conducă.

„Prim-ministrul Albanese are acum șansa de a arăta Pacificului și lumii că Australia este gata să conducă la Cop31 și nu numai”.

Un raport publicat săptămâna trecută, comandat de grupul Business for 75%, susținut de Future Group, Fortescue, Atlassian, Canva, Ikea și Unilever, sugerează că o țintă de reducere de 75% ar putea duce la o creștere a PIB-ului național cu 370 de miliarde de dolari până în 2035, comparativ cu proiecțiile actuale. Raportul afirmă că beneficiile economice ale unui obiectiv mai ambițios ar fi mult mai mari decât în cazul unei ținte de 65%.

Obiectivul Australiei

Un raport separat, care urmează să fie publicat luni de către grupul de reflecție Climate Analytics, sugerează că Australia ar trebui să stabilească un obiectiv de reducere de aproximativ 81%, într-un interval cuprins între 76% și 89%, pentru a se alinia la obiectivul acordului de la Paris de a limita încălzirea globală față de perioada preindustrială la 1.5 °C.

Directorul executiv și cercetătorul principal al Climate Analytics, Bill Hare, a fost de acord cu Figueres că alte țări vor urmări poziția Australiei, având în vedere argumentul guvernului că ar trebui să co-găzduiască COP31 împreună cu țările insulare din Pacific.

Hare a afirmat că mai multe studii au concluzionat că Australia ar putea „atinge un nivel de 75% în ceea ce privește ceea ce este fezabil din punct de vedere tehnic și economic”. El a spus că reduceri semnificative și rentabile ale emisiilor sunt posibile în mai multe domenii, iar principalele obstacole în calea acțiunii sunt de natură politică.

Frank Jotzo, directorul Centrului pentru Politici Climatice și Energetice al Universității Naționale Australiene și consilier guvernamental în materie de politici climatice, a afirmat că chiar și un obiectiv de reducere în anii ’60 ar fi ambițios. El a spus că guvernul ar trebui să fie ambițios, dar că politicile care să conducă la schimbare sunt mai importante decât cifrele.

Jotzo a spus că reducerea emisiilor Australiei a fost lentă până în prezent și că atingerea unui obiectiv de reducere de 65% ar necesita reducerea la jumătate a nivelurilor de poluare într-un deceniu. Acest lucru este posibil, a spus el, dar ar necesita politici substanțiale în domeniile în care emisiile au crescut sau au rămas la același nivel – în special industria, transporturile și agricultura – și reduceri mai rapide decât cele înregistrate în sectorul energiei electrice.