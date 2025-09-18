Reducerea emisiilor și poluării: UE caută un acord „care să salveze aparențele” privind obiectivul ONU privind clima

Miniștrii mediului din blocul celor 27 de națiuni se reunesc la Bruxelles, în contextul în care se apropie termenul limită stabilit de Organizația Națiunilor Unite pentru elaborarea planurilor de combatere a încălzirii globale până în 2035.

Unul dintre cei mai mari emițători de gaze cu efect de seră din lume, după China, Statele Unite și India, UE a fost până în prezent, cu o oarecare diferență, cea mai angajată țară în acțiunile climatice. Prin urmare, blocul spera să avanseze și să își bazeze propunerile pentru conferința climatică COP30 din noiembrie pe un obiectiv mai ambițios pentru 2040.

Însă acest lucru nu a fost încă convenit de statele membre, ceea ce face ca Bruxelles-ul să se chinuie să găsească o soluție de ultim moment.

Danemarca, care deține președinția rotativă a UE, a sugerat prezentarea la ONU a unei „declarații de intenție”, mai degrabă decât a unui obiectiv concret. Aceasta ar include un angajament de reducere a emisiilor între 66,3% și 72,5% față de nivelurile din 1990 – intervalul urmând să fie redus într-o etapă ulterioară.

„Această abordare ar garanta că UE nu merge la Summitul ONU privind clima cu mâinile goale”, a declarat un purtător de cuvânt al președinției daneze a Consiliului European.

Însă nici măcar aceasta nu este o înțelegere încheiată, iar discuțiile de joi s-ar putea dovedi lungi. Un diplomat european a sugerat reporterilor să pregătească „un sac de dormit”.

Cele aproape 200 de țări semnatare ale Acordului de la Paris din 2015 privind acțiunile climatice urmau să prezinte politici actualizate în februarie, oferind un obiectiv mai strict de reducere a emisiilor pentru 2035 și un plan detaliat pentru atingerea acestuia.

Însă doar câțiva au respectat termenul limită, prelungit de atunci până în septembrie – permițând în continuare evaluarea planurilor înainte de începerea COP30 pe 10 noiembrie, în orașul brazilian Belem.