Uniunea Europeană consideră „dezamăgitor” obiectivul climatic al Chinei

Acest obiectiv este „mult sub ceea ce considerăm atât realizabil, cât și necesar. Nivelul acesta de ambiție este clar dezamăgitor și, având în vedere amprenta de carbon considerabilă a Chinei, face ca atingerea obiectivelor climatice globale să fie mult mai dificilă”, a transmis comisarul european pentru climă, Wopke Hoekstra, într-un comunicat pentru presă.

„Având în vedere amprenta de carbon considerabilă a Chinei, realizarea obiectivelor climatice globale devine mult mai dificilă”, a mai subliniat acesta.

China reprezintă aproape 30% din emisiile mondiale de gaze cu efect de seră. Traiectoria sa va determina dacă lumea va reuși să limiteze încălzirea globală la 1,5°C până la sfârșitul secolului și să evite cele mai catastrofale consecințe ale schimbărilor climatice.

Într-un mesaj video transmis în marja Adunării Generale a ONU de la New York, președintele Xi Jinping a prezentat personal miercuri obiectivul Chinei. El s-a angajat ca țara să reducă emisiile nete de gaze cu efect de seră cu 7–10% până în 2035, raportat la nivelul maxim care ar putea fi atins chiar în acest an, „eforturile urmând să fie făcute pentru a obține rezultate mai bune”.

Observatorii sunt aproape unanimi că aceste obiective sunt prea modeste, dar că China ar putea să le depășească datorită dezvoltării sectorului său de tehnologii „curate”. Pentru a se alinia la obiectivul de 1,5°C, Beijingul trebuie să reducă emisiile cu aproximativ 30% în zece ani, față de nivelurile din 2023.

Cum se prezintă UE și SUA

Uniunea Europeană întârzie să își prezinte oficial propria foaie de parcurs, iar Statele Unite, al doilea mare poluator mondial, se vor retrage din Acordul de la Paris, care stă la baza întregii diplomații climatice actuale.

Europa „va menține direcția ambițiilor climatice”, a asigurat miercuri la ONU președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ea a putut prezenta doar intervalul neobligatoriu aprobat în ultimul moment săptămâna trecută între cele 27 de state membre, respectiv o reducere a emisiilor de 66,25–72,5% până în 2035, față de 1990. „Vom prezenta oficial” obiectivul pentru 2035 „în perspectiva COP 30”, marea conferință ONU pe climă care va avea loc în Brazilia în noiembrie, a promis președinta Comisiei.

„Emisiile noastre au scăzut cu aproape 40% față de 1990. Acum reprezintă doar 6% din emisiile mondiale”, a mai subliniat ea.