Fotografii realizate de un satelit spion arată construcția unui „obiect deosebit de interesant” în China

China construiește un portavion și ceea ce ar putea fi compartimentele pentru reactoarele sale nucleare, au declarat producătorii satelitului.

Realizate de satelitul Mikroglob-1, imaginile prezintă o vedere de înaltă rezoluție a unui port din orașul Dalian din nord-estul Chinei, notează TVP World.

„Polonia are acum proprii ochi pe orbită”

Firma aerospațială din Polonia, care a fabricat satelitul, a publicat luni imaginile într-o postare pe platforma de socializare X. Aceasta a precizat că „Polonia are acum proprii ochi pe orbită”.

Proiectul „consolidează capacitățile satelitare suverane ale Poloniei, expertiza tehnologică internă și securitatea națională”, transmite compania.

Demonstrând aplicația practică a satelitului în analiza militară, firma a declarat că „un obiect deosebit de interesant” ar putea fi văzut în șantierul naval din Dalian. Aici „se construiește cel de-al patrulea portavion al Chinei”.

Cum ar putea arăta portavionul

„Cel mai probabil va fi echipat cu două reactoare nucleare, ale căror compartimente, încă neacoperite de punte, sunt clar vizibile în imagine”, a adăugat compania.

Grzegorz Brona, președintele consiliului de administrație al firmei, a declarat într-un comunicat publicat de companie că „primele imagini reprezintă o etapă importantă”.

Satelitul spion poate captura imagini pe o gamă largă de lungimi de undă ale luminii vizibile și în domeniul infraroșu apropiat.

Proiectul face parte din eforturile Varșoviei de a-și extinde capacitatea de recunoaștere și imagistică de pe orbita Pământului și se desfășoară în cooperare cu Ministerul Apărării din Polonia, potrivit sursei citate.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat vineri că lansarea celui de-al doilea, celui de-al treilea și celui de-al patrulea satelit Mikroglob este „un alt pas către consolidarea securității Poloniei”. El a numit misiunea un „mare succes pentru ingeniozitatea tehnologică poloneză”.