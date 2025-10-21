Fructul minune care ajută tranzitul intestinal. 1 din 6 persoane din întreaga lume suferă de constipație cronică

Kiwi, pâinea de secară și apa cu conținut ridicat de minerale pot ajuta la ameliorarea constipației cronice, potrivit noilor recomandări alimentare publicate în 13 octombrie de Journal of Human Nutrition and Dietetics și Neurogastroenterology & Motility.

Unele simptome ale constipației cronice includ defecarea mai puțin de trei ori pe săptămână, scaune dure sau cu noduli, efortul sau durerea la defecare, potrivit CNN.

Ghidurile „introduc alimente și băuturi, de exemplu, kiwi, prune, pâine de secară, apă cu conținut ridicat de minerale, și intervenții specifice cu suplimente în îndrumările clinice, umplând un gol de lungă durată între cercetare și sfaturile clinice de rutină”, a declarat într-un e-mail autorul principal al studiului, dr. Eirini Dimidi. „Acest lucru va ajuta medicii să ofere sfaturi alimentare mai clare, mai țintite și bazate pe dovezi și va permite oamenilor să-și gestioneze singuri simptomele mai eficient”.

Ghidul se aplică adulților sănătoși cu constipație cronică idiopatică și „nu s-a concentrat pe constipația secundară altor afecțiuni, de exemplu, boli neurologice, sarcină, astfel încât, deși unele recomandări pot fi aplicabile, acestea trebuie utilizate cu precauție în aceste grupuri, precum și la copii”, a declarat Dimidi, profesor asociat în științe nutriționale la King’s College London.

Ghidul nu include o recomandare generală privind creșterea aportului de fibre în dieta pacientului. Mai degrabă, acesta se concentrează pe anumite alimente care ar putea fi benefice, a adăugat Dimidi.

Kiwi poate preveni constipația

Anumite alegeri sau situații legate de stilul de viață, cum ar fi aportul redus de fibre, deshidratarea, lipsa exercițiilor fizice sau stresul, pot provoca constipație. Drept urmare, medicii se concentrează în principal pe modificarea dietei.

Recomandările alimentare anterioare erau generale, cum ar fi sfatul dat pacienților de a consuma mai multe fibre. Dar aceste noi recomandări, a spus Dimidi, sugerează „încorporarea în dietă a alimentelor și băuturilor bazate pe dovezi științifice, cum ar fi consumul a 2-3 kiwi pe zi”.

Spre deosebire de alte alimente recomandate, cum ar fi prunele uscate, kiwi este ușor de incorporat în dietă.

„Kiwi este foarte bine tolerat, așa că, de obicei, puteți începe direct cu doza recomandată, spre deosebire de prune uscate, de exemplu, unde trebuie să creșteți treptat doza până la șase-opt prune pe zi”, a spus dr. William Chey, profesor și șef al departamentului de gastroenterologie și hepatologie la Universitatea din Michigan. El nu a participat la noua cercetare.

Kiwi poate crește volumul și conținutul de apă al scaunului, îmbunătăți digestia proteinelor și facilita mișcarea alimentelor, a lichidelor și a deșeurilor în tractul digestiv. Fructele mici îmbunătățesc, de asemenea, timpul necesar pentru ca deșeurile să treacă prin intestin și au efecte prebiotice naturale, cum ar fi îmbunătățirea digestiei și reducerea inflamației intestinale.

Kiwi sunt, de asemenea, gustoși și moi, ceea ce îi face ușor de consumat, a spus dr. Cuckoo Choudhary, profesor de medicină Dorrance H. Hamilton la Spitalul Universitar Thomas Jefferson din Philadelphia. Ea nu a fost implicată în studiu.

Puteți consuma și coaja kiwi, care conține fibre suplimentare. Dar evitați să încălziți kiwi, deoarece temperaturile ridicate distrug enzima care facilitează mișcarea intestinului, a adăugat Choudhary.

Nu vă place kiwi? Iată câteva alternative

Alimente precum prunele uscate, pâinea de secară, semințele de in, portocalele, iaurtul, fasolea și fulgii de ovăz pot ajuta, de asemenea, în cazul constipației cronice.

Cei care consumă lactate pot „bea o cană de iaurt, de 225 ml, orice tip de iaurt doresc, deoarece toate iaurturile conțin probiotice, și pot consuma o lingură plină cu semințe de in măcinate”, a spus Choudhary, expert al Asociației Americane de Gastroenterologie.

Alte alternative includ suplimente alimentare, cum ar fi psyllium, care ajută intestinul să evacueze fecalele și reduce absorbția colesterolului din alimente de către organism.

„Doza este de cel puțin 10 grame de fibre pe zi. Și, din nou, regula generală este să începeți cu o doză mică și să creșteți treptat. Așadar, începeți cu 3 grame și creșteți treptat până la 10 grame pe zi de psyllium pentru a obține beneficiile”, a spus Chey, viitorul președinte al Colegiului American de Gastroenterologie.

Activitatea fizică este, de asemenea, o schimbare importantă a stilului de viață pe care pacienții cu constipație cronică o pot integra.

Chiar și ceva atât de simplu precum mersul pe jos crește eficiența tractului digestiv, a spus Choudhary.

Noile recomandări s-au bazat pe concluziile a patru revizuiri sistematice și meta-analize care au analizat peste 75 de studii controlate randomizate privind intervențiile dietetice pentru constipația cronică.