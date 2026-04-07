FT: SUA au cheltuit aproximativ 30 de miliarde de dolari în războiul cu Iranul

Conform estimărilor experților citate de Financial Times , SUA au cheltuit aproximativ 30 de miliarde de dolari pentru războiul cu Iranul.

Elaine McCusker, cercetător senior la American Enterprise Institute (AEI), a declarat publicației că, începând cu 28 februarie, costul campaniei militare împotriva Iranului s-a situat între 22,3 și 31 de miliarde de dolari.

Cifrele oficiale indică, de asemenea, că 13 militari americani au fost uciși și peste 300 au fost răniți.

În ceea ce privește costurile materialelor, experții notează că cifrele totale includ între 2 și 3,6 miliarde de dolari pentru înlocuirea și repararea echipamentelor și a hardware-ului militar.

Printre cele mai costisitoare proiecte s-au numărat repararea portavionului Gerald Ford după un incendiu și repararea sistemului de avertizare timpurie împotriva rachetelor din Qatar, avariat de dronele iraniene.

Cheltuielile au inclus, de asemenea, înlocuirea aeronavei de avertizare timpurie Boeing E-3 Sentry (aproximativ 700 de milioane de dolari), care a fost grav avariată într-un atac asupra unei baze a Forțelor Aeriene SUA din Arabia Saudită, precum și repararea a două radare terestre în Iordania și Qatar (485 de milioane de dolari).

Avionul de vânătoare-bombardier F-15 Eagle, doborât deasupra teritoriului iranian pe 3 aprilie, era evaluat la aproximativ 100 de milioane de dolari. Pilotul american a fost salvat ulterior în timpul unei operațiuni terestre a Forțelor Delta ale Armatei SUA și al forțelor SEAL ale Marinei SUA.

Iranul a raportat distrugerea a peste 10 drone de recunoaștere și atac MQ-9 Reaper, fiecare în valoare de aproximativ 16 milioane de dolari.