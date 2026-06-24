George Simion, dezvăluiri de dinainte de votarea Guvernului Veștea: Am fost sunat de un consilier prezidențial / Administrația Prezidențială neagă acuzațiile

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Administrația Prezidențială a negat categoric scenariul unor negocieri purtate în numele președintelui Nicușor Dan.

„Președintele României nu are cunoștință despre convorbirea la care face referire domnul Simion. Este exclus ca șeful statului să fi mandatat vreun consilier să poarte discuții cu reprezentanți ai partidelor politice sau ai grupurilor parlamentare în vederea obținerii unei majorități în Parlament”, transmite instituția citată de Antena 3 CNN.

Presiuni și telefoane de la „palate”

George Simion a afirmat că, pe parcursul zilei în care a avut loc votul de învestire a Guvernului Adrian Veștea, a fost contactat de mai multe persoane care susțineu că sunt apropiate de polii de putere ai statului român.

„Pe tot parcursul zilei de luni, până am ieșit în conferința de presă, am primit zeci de telefoane din partea unor oameni care pretindeau că sunt conectați la sferele de putere, la palatele Cotroceni, Victoriei și așa mai departe, în care mi se spunea Nicușor vrea ca voi să votați acest guvern”, a declarat George Simion, la Marius Tucă Show, găzduit de Gândul.

Acesta a declarat că persoanele care voiau să obțină sprijinul AUR pentru guvernul propus de liberalul Adrian Veștea, sugerau că AUR ar putea fi inclus în „arhitectura puterii de stat”.

„Ne-au sunat mai mulți oameni, importanți. Care spuneau că gata, este așa, că noi suntem incluși în arhitectura puterii de stat. Votul îl voiau, dar voia votul pe degeaba, ca să zic așa, fără ca AUR să fie partea guvernării, fără ca AUR să fie partea puterii”, a spus liderul AUR.

Intervenția Administrației Prezidențiale

Simion a mai afirmat că a fost contactat și de un consilier prezidențial în dimineața zilei votului, însă a precizat că acesta nu i-ar fi confirmat că președintele Nicușor Dan susține intrarea AUR la guvernare.

„M-a sunat un consilier prezidențial. M-a sunat. La 21:15. Dar nu a confirmat în vreun fel că Nicușor Dan este de acord ca noi să fim parte”, a mai dezvăluit liderul AUR.

În cursul zilei de luni, George Simion a condiționat o eventuală susținere față de propunerea Veștea de o discuție cu fostul premier desemnat și de clarificări aduse de președintele Dan privind poziția sa față de AUR.

Acesta s-a întâlnit cu Adrian Veștea, însă în cadrul ședinței de învestire a Guvernului, acesta a părăsit sala alături de parlamentarii AUR, declarând: „Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul, însă eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători ne ridicăm în picioare, părăsim această sală”.

Guvernul Veștea nu a primit votul de învestire. Au fost exprimate 212 voturi, dintre care 189 „pentru” și 23 „împotrivă”. Pentru învestirea Guvernului erau necesare 233 de voturi.

Emisiunea completă poate fi urmărită aici: