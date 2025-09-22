Germania se pregătește de un conflict între NATO și Rusia. Forțele armate planifică modul în care vor trata până la 1.000 de soldați răniți pe zi

Aceasta vine pe fondul avertismentelor repetate ale alianței că Moscova ar putea fi capabilă să lanseze un atac începând cu 2029.

Moscova a negat sugestiile că s-ar pregăti pentru un război cu alianța militară occidentală, dar ultimele incursiuni ale avioanelor și dronelor rusești pe teritoriul NATO au stârnit temeri de escaladare, potrivit SkyNews.

Ralf Hoffmann, chirurgul general al Germaniei, a declarat că numărul soldaților răniți într-un conflict va depinde de intensitatea luptelor și de unitățile militare implicate.

„Realist vorbind, vorbim despre un număr de aproximativ 1.000 de soldați răniți pe zi”, a declarat el pentru Reuters.

Armatele europene, inclusiv serviciile medicale ale acestora, și-au intensificat pregătirile pentru un potențial conflict cu Moscova în urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022, cel mai mare conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial.

Germania își adaptează constant pregătirea medicală, incorporând lecțiile învățate din războiul din Ucraina.

„Natura războiului s-a schimbat dramatic în Ucraina”, a spus Hoffmann, citând trecerea de la răni provocate de arme de foc la răni provocate de explozii și arsuri cauzate de drone și muniții rătăcitoare.