Germania și Canada anunță consolidarea relațiilor în domeniul mineralelor critice și al apărării. Merz: „Canada și Germania au multe în comun”

„Ne aprofundăm cooperarea bilaterală și o facem cu mare recunoștință și convingere profundă”, a declarat Merz în cadrul unei conferințe de presă comună cu Carney la Berlin. „Canada și Germania au multe în comun”.

Cooperarea suplimentară survine în contextul în care tarifele impuse de președintele american Donald Trump afectează grav ambele țări, care urmăresc, de asemenea, să-și reducă dependența industriilor lor de Rusia și China.

Miniștrii economiei din cele două țări, având în vedere acest obiectiv, urmau să semneze un acord privind mineralele critice, care a fost văzut de POLITICO.

Acord privind mineralele critice

Acordul se va concentra pe dezvoltarea litiului, a elementelor de pământuri rare, a cuprului, tungstenului, galiului, germaniu și nichelului pentru a contracara controlul monopolistic al Chinei asupra materialelor necesare pentru alimentarea tuturor echipamentelor, de la echipamente militare și vehicule electrice până la calculatoare cuantice.

„Una dintre marile vulnerabilități expuse de războiul din Ucraina, de Covid și de dinamica schimbătoare a comerțului global [este] vulnerabilitatea noastră în lanțurile de aprovizionare, inclusiv în ceea ce privește metalele și mineralele critice”, a declarat Carney. „Canada poate juca un rol în accelerarea diversificării pentru Germania și pentru Europa”.

La fel ca Bruxelles, Berlinul dorește să reducă dependența sa de China în ceea ce privește așa-numitele minerale critice necesare pentru a alimenta ambițiile ecologice, digitale și de apărare ale blocului. Ottawa este un partener atractiv pentru a realiza acest lucru — Canada are aproximativ 200 de mine care extrag o varietate de minerale și metale, multe dintre acestea fiind clasificate ca materii prime critice.

Călătoria la Berlin

Mai mulți membri ai cabinetului canadian, printre care ministrul apărării David McGuinty, ministrul industriei Mélanie Joly și ministrul energiei Tim Hodgson, au călătorit alături de Carney la Berlin.

Carney a anunțat că va vizita Thyssenkrupp Marine Systems în orașul Kiel, din nordul Germaniei, marți, alături de Joly și McGuinty, în timp ce Hodgson urma să țină un discurs important în fața directorilor executivi din industriile energetică, manufacturieră și de apărare.

„Suntem în proces de reînnoire a flotei noastre de submarine”, a declarat Carney, adăugând că Thyssenkrupp Marine Systems este unul dintre cei doi finaliști care vor prelua proiectul.

Carney și Merz au mai declarat că au discutat despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, dar nu au furnizat detalii concrete.