Trump îi comută pedeapsa lui George Santos, fost congresman condamnat pentru fraudă

Decizia a fost confirmată de Joseph Murray, avocatul fostului demnitar care a anunțat că Santos a fost eliberat din centrul de detenție din Fairton, New Jersey, vineri, înainte de miezul nopții.

George Santos, fost reprezentant republican din statul New York. Acesta a fost condamnat în aprilie la peste șapte ani de închisoare pentru fraudă și furt de identitate. Printre victime se numără și o parte din membrii familiei sale.

„Prin urmare, tocmai am semnat o Comutare, eliberându-l pe George Santos din închisoare, imediat. Mult Noroc, George, să ai o viață frumoasă”, a notat președintele pe platforma Truth Social.

Actul nu este primul gest de clemență al președintelui Trump. În mai Trump l-a grațiat pe Michael Grimm, un fost congresman din New York, condamnat la opt luni de închisoare pentru subraportarea veniturilor și salariilor la un restaurant pe care îl deținea în Manhattan.

Tot la finalul lunii mai, liderul de la Casa Albă a grațiat pe fostul guvernator din Connecticut, John Rowland, după ce acesta a petrecut două perioade încarcerat în închisoare federală.