SUA: Episcopii catolici condamnă ferm politica de imigraţie a administraţiei Trump

Episcopii din SUA și-au manifestat îngrijorarea profundă față de noile directive guvernamentale, care permit agenților de imigrație să intervină cu mai puține constrângeri în locuri ce erau considerate, în mod tradițional, sigure, precum bisericile, școlile și spitalele. Conform Reuters,mesajul lor subliniază acest aspect: „Suntem profund îngrijorați de periclitarea caracterului sacru al lăcașurilor de cult și a statutului special pe care îl au spitalele și școlile.”

Se menționează că, de la preluarea mandatului de către administrația Trump, agenții federali au primit autoritatea de a intensifica operațiunile de arestare și deportare, acționând adesea în proximitatea comunităților de imigranți. Această situație a generat tensiuni considerabile în parohiile care oferă asistență socială și spirituală acestor persoane.

Un apel pentru demnitate umană și o reformă justă

Documentul transmis de USCCB condamnă ferm „deportările în masă, efectuate fără discernământ” și se opune discursurilor care îi învinovățesc pe imigranți. Episcopii descriu o „atmosferă de teamă și neliniște legată de practicile de profilare și de modul de aplicare a legii imigrației”. De asemenea, aceștia atrag atenția asupra condițiilor precare din centrele de detenție și asupra revocării arbitrare a statutului legal al unor rezidenți, considerând aceste acțiuni „în detrimentul binelui comun”. Deși recunosc dreptul suveran al unei națiuni de a-și securiza granițele, episcopii insistă că acest proces trebuie să fie „echitabil, organizat și uman”.

Alinierea cu viziunea papală și chemarea la acțiune

Poziția episcopilor americani este în concordanță cu îndemnurile Suveranului Pontif, care le-a solicitat acestora o implicare directă și curajoasă. În cadrul unei întâlniri la Vatican cu o delegație din SUA, Papa a afirmat că „Biserica nu are voie să tacă” în fața suferinței imigranților. Mai mult, Suveranul Pontif a accentuat că demnitatea unei persoane nu este condiționată de cetățenie sau de statutul legal, punând sub semnul întrebării coerența celor care se declară „pro-viață” condamnând avortul, dar, în același timp, acceptă tratamentul inuman aplicat imigranților.