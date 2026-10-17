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Harry Styles lansează o nouă piesă în memoria lui Liam Payne, la doi ani după moartea colegului său din One Direction

Vineri seara, Harry Styles a interpretat o melodie nelansată pe care a scris-o pentru fostul său coleg de trupă One Direction, Liam Payne, la doi ani de la moartea sa.
Harry Styles lansează o nouă piesă în memoria lui Liam Payne, la doi ani după moartea colegului său din One Direction
Sursa foto: X / @bestharrysbr
Ioana Târziu
17 oct. 2026, 15:34, Știrile zilei
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Vedeta premiată cu Grammy a interpretat piesa, intitulată „What Is Enough”, în timpul concertului său sold-out de la Madison Square Garden, la a doua aniversare a morții lui Liam Payne.

Adresându-se mulțimii numeroase vineri seară, cântărețul i-a adus un omagiu lui Payne, numindu-l un prieten și pe cineva fără de care „nu ar fi putut face asta”, notează BBC.

„Sunt atât de mulți oameni în viața mea, prieteni și oameni cu care am lucrat, fără de care nu aș fi putut face asta”, a continuat Harry Styles.

„Și acum doi ani, astăzi, am pierdut unul dintre acei prieteni”, a spus artistul, făcând referire la Payne.

Mesajul său a fost întâmpinat cu urale din partea publicului.

Îndemnul lui Harry Styles pentru public

Artistul și-a îndemnat apoi fanii să aibă grijă unii de celilați și să se susțină reciproc.

„Sunt sigur că mulți dintre voi ați trecut prin lucruri similare. Sper că nu”, a spus cântărețul.

„Dar, de fapt, este vorba doar de a avea grijă unii de alții”, a adăugat Styles.

El a adăugat că „au fost atât de mulți alți oameni care mi-au atins viața în moduri atât de speciale”, mulțumindu-le celor care l-au ajutat să ajungă unde este.

Apoi, Harry Styles a precizat că va cânta „o melodie pe care am scris-o pentru prietenul meu acum vreo doi ani, dacă e în regulă”.

Doi ani de la moartea lui Liam Payne

Fostul membru al formaţiei One Direction, în vârstă de 31 de ani, a murit în urmă cu doi ani după ce a căzut de la etajul al treilea al hotelului Casa Sur din Buenos Aires, pe data de 16 octombrie 2024.

În urma incidentului, autorităţile din Argentina au confirmat că trei persoane au fost acuzate de ucidere din culpă, mai precis de omucidere din imprudenţă. Acestea sunt Roger Nores, prietenul lui Payne, Gilda Martín, managerul hotelului în care acesta era cazat, şi Esteban Grassi, şeful de recepţie.

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