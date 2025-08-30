Imagini din satelit arată că se construiește o barieră în jurul orașului asediat din Sudan

Pe baza imaginilor satelitare, Laboratorul de Cercetare Umanitară al universității a identificat peste 31 km de „berme” – așa cum sunt cunoscute digurile ridicate – construite începând din luna mai în teritoriul din afara orașului ocupat de forțele paramilitare Rapid Support Forces (RSF).

El-Fasher, asediat de mai bine de un an, este ultimul bastion important din Darfur pentru armată, care se luptă cu RSF din aprilie 2023.

Rețeaua Medicilor din Sudan a declarat pentru BBC că RSF își intensifică ofensiva în această zonă și vizează în mod deliberat civilii.

„Ieri a avut loc un bombardament într-o zonă civilă din centrul orașului, care a dus la moartea a aproape 24 de civili și rănirea a 55 de persoane, printre care cinci femei”, a declarat dr. Mohamed Faisal Hassan, membru al asociației medicilor, pentru emisiunea Newsday a BBC.

Atacuri asupra civililor

Atacurile asupra pieței centrale și a unei zone rezidențiale au fost „deliberate” și „atroce”, a spus el.

„Acum trei zile, au vizat unul dintre cele mai mari spitale din el-Fasher, ceea ce a dus la un masacru în masă al pacienților și al personalului medical”.

Însă analiza efectuată de Laboratorul de Cercetare Umanitară (HRL) de la Yale, care a monitorizat îndeaproape conflictul, sugerează că RSF „creează o zonă de ucidere în jurul orașului el-Fasher”.

HRL a urmărit construcția zidurilor de pământ pe o hartă a orașului el-Fasher. Raportul HRL notează că granița fizică agravează condițiile de asediu și controlul asupra persoanelor și bunurilor care pot intra sau ieși din oraș, unde trăiesc aproximativ 300.000 de oameni.

De la izbucnirea conflictului, luptătorii RSF și milițiile arabe aliate din Darfur au fost acuzați că vizează persoanele din grupurile etnice non-arabe.

„Unii civili încearcă să fugă din oraș, dar, din păcate, sunt vizați și uciși de forțele RSF”, a spus dr. Hassan.

RSF a negat anterior acuzațiile de atacuri asupra civililor și de curățare etnică.

Berme complică situația civililor care încearcă să fugă sau a celor care încearcă să aducă alimente, medicamente și alte articole esențiale.

Organizațiile umanitare nu au putut accesa el-Fasher de luni de zile, iar civilii rămași suferă de bombardamente constante, lipsă de alimente și dificultăți în accesarea îngrijirii medicale.

Pentru mulți, fuga este imposibilă.

Scenariu care duce la divizarea țării

Odată cu construirea zidului fizic, raportul HRL notează că RSF a „stabilit condițiile tactice necesare” pentru înfrângerea diviziei armatei staționate acolo.

Căderea orașului El-Fasher ar însemna că RSF controlează în totalitate regiunea vestică a Darfurului.

Observatorii avertizează că un astfel de scenariu ar putea duce la divizarea țării, întrucât forțele beligerante și-au numit fiecare propriile guverne.

Potrivit HRL de la Yale, construcția zidului de pământ este în curs de desfășurare.

Cercetătorii au observat un dig de 22 km, care forma un semicerc de la vest la nordul orașului.

Un alt zid de aproximativ 9 km se întindea atât spre nord, cât și spre sud de la o șosea importantă din est.

O porțiune a digului construit prin Alsen pare să arate că majoritatea satului a fost distrusă între 20 mai și 6 iulie.

De asemenea, s-au identificat pagube cauzate de bombardamentele RSF asupra unei instalații cruciale de tratare a apei situate în apropierea aeroportului, unde are sediul armata.

Cercetătorii consideră că instalația este încă funcțională, în ciuda pagubelor.

Adeeb Abdel Rahman Youssef, fost guvernator al statului Darfur Central, a făcut apel la Consiliul de Securitate al ONU să protejeze civilii din el-Fasher.

Fostul politician lucrează în prezent cu ONG-ul People to People, care are o prezență în el-Fasher.

„Populația civilă din el-Fasher plătește cel mai greu preț. Nu este nimeni care să îi protejeze”, a declarat el pentru BBC World Service.