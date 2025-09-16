Fotografiile exclusive îl arată pe Dumitrescu Jr. (28 de ani) în curtea Brigăzii Poliției Rutiere, acolo unde, marți seară, a fost audiat cu privire la împrejurările accidentului. În prezența a doi agenți de la Rutieră și fumând dintr-o țigară, Toto era îmbrăcat sumar, așa cum fusese ridicat dintr-un apartament în care s-a ascuns, după accident, vreme de 48 de ore.

Potrivit Brigăzii Rutiere, fiul fostului mare fotbalist Ilie Dumitrescu a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia.

„În urma activităților procedurale desfășurate de polițiștii Brigăzii Rutiere, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, bărbatul în vârstă de 28 de ani a fost depistat și se afla în custodia polițiștilor din cadrul Brigăzii Rutiere”, a transmis Brigada Rutieră.

O femeie a ajuns la spital în urma accidentului. De asemenea, trei maşini au fost avariate.

Surse din Poliție au declarat că, în declarația sa, Toto Dumitrescu a negat că ar fi consumat droguri și a mărturisit că ar fi părăsit locul accidentului din cauză că „s-a speriat”.

„Nu am consumat nimic, am fugit pentru că eram speriat”, a declarat fiul lui Ilie Dumitrescu.