Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, este de astăzi activ pe rețelele X (americană) și Telegram (rusă).

Practic, pe contul în arabă și farsi al lui Mojtaba Khamenei au început să curgă postări cu mesajul pe care l-a distribuit tot astăzi prin televiziunile iraniene.

Conturile de X în arabă și farsi ale lui Mojtaba Khamenei au ajuns în câteva ore, fiecare, la peste 40.000 de urmăritori, în timp ce pe Telegram are doar 15.500.

Mojtaba Khamenei urmărește doar conturile tatălui său, care și ele erau în mai multe limbi.

Astăzi, într-un mesaj de aproape 4 minute transmis pe televiziunile iraniene, Mojtaba Khamenei a jurat să țină închisă Strâmtoarea Ormuz închisă, a amenințat bazele SUA din Orient, le-a transmis mesaje luptătorilor, dar și vecinilor.

„Țările din regiune trebuie să își clarifice poziția față de cei care au agresat împotriva iubitei noastre patrii și ne-au ucis poporul. Recomand să închidă aceste baze cât mai curând posibil, pentru că până acum trebuie să-și fi dat seama că pretenția Americii de a aduce securitate și pace nu a fost decât o minciună”, a scris Khamenei.