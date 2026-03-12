Mondelēz, producătorul Milka și Oreo, vrea să schimbe gustul ciocolatei: cercetătorii încearcă să elimine amăreala din cacao pentru a reduce zahărul

Ideea de bază este relativ simplă. Boabele de cacao conțin sute de compuși chimici care influențează gustul final al ciocolatei. Unele dintre aceste molecule oferă aroma specifică, dar altele sunt responsabile pentru gustul amar. Din acest motiv, în multe produse se adaugă cantități mai mari de zahăr pentru a echilibra gustul, notează FoodIngredients.

Cercetarea încearcă să rezolve această problemă folosind o tehnologie de filtrare foarte precisă. Oamenii de știință folosesc așa-numite membrane biologice, un tip de filtru microscopic inspirat din modul în care funcționează receptorii gustativi de pe limbă. Aceste membrane pot identifica și separa anumite molecule, permițând eliminarea celor nedorite și păstrarea aromelor care dau gustul plăcut al ciocolatei.

Dacă tehnologia va funcționa la scară industrială, producătorii ar putea obține ciocolată cu un gust mai echilibrat fără să fie nevoie să adauge atât de mult zahăr. Scopul nu este să creeze o ciocolată fără cacao sau un produs artificial, ci să controleze mai bine profilul de gust al ingredientelor naturale.

Cercetătorii spun că metoda ar putea avea aplicații mai largi în industria alimentară. Prin același tip de filtrare, anumite arome ar putea fi intensificate sau reduse în diferite produse, în funcție de preferințele consumatorilor.

Interesul pentru astfel de tehnologii a crescut în ultimii ani și din cauza problemelor din piața globală a cacao. Prețurile au crescut puternic, iar producătorii caută metode prin care să folosească mai eficient ingredientele și să creeze produse mai stabile ca gust.

Pentru moment, proiectul se află încă în faza de cercetare. Dacă rezultatele vor fi confirmate, tehnologia ar putea deschide drumul către noi tipuri de ciocolată, cu mai puțin zahăr, dar cu aceeași aromă intensă pe care consumatorii o așteaptă de la acest produs.

Mondelēz International este o companie globală americană de top în industria snack-urilor, cu venituri de peste 36 miliarde $ (2023), cunoscută pentru branduri precum Oreo, Milka, Toblerone, Cadbury și Barny. Prezentă în peste 150 de țări, în România este lider pe piața dulciurilor, având o fabrică în Clinceni (fosta Chipita).