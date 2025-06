Incendiile din Grecia au evacuat satele din nord-estul Mării Egee. Insula Chios este cuprinsă de flăcări

Pentru siguranță, evacuările au fost extinse în cel puțin 12 localități, iar zeci de locuitori au fost forțați să-și părăsească locuințele, în timp ce penele de curent se multiplică. Flăcările amenință și plantațiile cu arbori de mastic, din care se obține celebra rășină aromată, mastihă, emblemă a insulei Chios, recunoscută ca produs cu indicație geografică protejată. „Vântul puternic îngreunează intervenția: focul se reaprinde în zonele pe care tocmai le-am securizat și înaintează rapid spre păduri și terenuri agricole”, au declarat oficiali ai brigăzii elene de pompieri pentru Reuters.

