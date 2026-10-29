Incident grav în Germania. O fetiță de opt ani a fost atacată de un lup, în interiorul unui țarc pentru animale

Atacul a avut loc într-un oraș din sudul Berlinului. Nici angajatul, nici ceilalți doi copii nu au fost răniți.

Incidentul s-a produs în interiorul unui țarc pentru animale de la Johannismühle, care oferă tururi pentru grupuri mici, notează The Independent.

„Fata a fost atacată și grav rănită de cel puțin un lup într-un țarc pentru animale, în timp ce se afla acolo cu alți doi copii și un membru al personalului”, au transmis polițiștii.

Conform autorităților, „circumstanțele precise ale incidentului fac obiectul unei anchete polițienești în curs”.

În urma incidentului, parcul, care adăpostește urși bruni, râși și lupi gri și arctici, a fost închis temporar.

Un incident similar s-a produs în luna martie a acestui an, când o femeie a fost mușcată de un lup într-o zonă comercială din Hamburg.

Atacul respectiv a fost considerat primul atac de acest gen de la întoarcerea lupilor în Germania în 1998, potrivit sursei citate.

Serviciile de urgență au declarat la momentul respectiv că femeia a fost dusă la un spital din Hamburg.