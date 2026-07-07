INTERVIU EXCLUSIV | Primarul Madridului: Românii sunt o parte fundamentală a orașului

Deschis către diversitate și mândru de spiritul locuitorilor săi, Madridul rămâne unul dintre orașele europene în care românii găsesc atât un loc de muncă, cât și un motiv să rămână. Primarul a povestit despre vizita sa la București din 2012, cu ocazia unei finale UEFA, despre echilibrul dintre modernitate și tradiție care definește capitala Spaniei și despre mesajul pe care îl transmite comunității românești odată cu lansarea Mediafax Spania.

INTERVIU

Reporter: Cum apreciați contribuția comunității românești la dezvoltarea economică, socială și culturală a Madridului?

José Luis Martínez-Almeida: Contribuția comunității românești la dezvoltarea orașului nostru este, pur și simplu, fundamentală. Românii care aleg Madridul pentru a munci, pentru a prinde rădăcini și pentru a trăi sunt mai mult decât bineveniți. Atât de mult încât astăzi avem 32.602 de cetățeni români înregistrați, care fac deja parte din societatea noastră.

Pentru Madrid, care este un oraș deschis, primitor și cosmopolit, este un motiv de mândrie să avem persoane de diferite naționalități. Această diversitate ne aduce o valoare adăugată inestimabilă.

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