Kelemen Hunor respinge calea anticipatelor: Ne încurcă și mai mult

Kelemen Hunor consideră că președintele mai are la dispoziție cel puțin două desemnări pentru funcția de premier și că partidele trebuie să folosească această perioadă pentru a negocia formarea unei majorități.

„Eu cred că președintele cel puțin mai are cu desemnarea de azi două desemnări de făcut. Cel puțin, așa cred eu. Deci trebuie discutat, trebuie în continuare să discutăm, trebuie formată o majoritate. Sigur, e greu în acest Parlament fragmentat și cu toate declarațiile contundente din ultima perioadă, dar este obligația noastră”, a spus Kelemen Hunor după ce a încheiat discuțiile cu președintele Nicușor Dan.

„Anticipatele nu rezolvă nimic”

În ceea ce privește posibilitatea organizării alegerilor anticipate, Kelemen Hunor a respins această variantă, susținând că un nou scrutin nu ar modifica în mod fundamental aritmetica parlamentară.

„Anticipatele nu rezolvă nimic, absolut nimic. Chiar anticipatele ne încurcă și mai mult. De aceea eu nu susțin anticipatele, dar dacă ajungem la anticipate, mergem cu drag. Problema noastră este, dacă astăzi facem alegeri anticipate, ce se va schimba? Va fi mai bine sau mai puțin bine? Cum va arăta Parlamentul? De aceea eu cred că astăzi anticipatele nu rezolvă problemele țării”, a mai spus Kelemen.

Nevoia de compromis politic între forțele parlamentare

În opinia lui Kelemen Hunor, șeful statului mai poate încerca nominalizări de prim-ministru înainte de a se lua în calcul dizolvarea legislativului, cu scopul de a obliga partidele la dialog.

„Politica e despre dialog și despre compromisuri. Și trebuie să înțeleagă fiecare unde face un compromis și cât de departe merge cu un compromis. Și eu cred că mai este loc de dialog și mai este loc de compromis în continuare”, a conchis liderul UDMR.

Criza politică și impasul din Legislativ

Nicușor Dan a organizat această rundă de consultări cu partidele și grupurile parlamentare după ce fostul premier desemnat nu a reușit să obțină votul de încredere al Parlamentului.

Guvernul propus de Siegfried Mureșan a fost respins miercuri de Parlament: 182 de parlamentari au votat pentru, cu mult sub cele 233 de voturi necesare învestirii.

Aceasta a fost a doua propunere respinsă de legislativ, după ce a picat la vot și propunerea de guvern Adrian Veștea, în luna iunie, deschizându-se astfel posibilitatea de organizare a alegerilor anticipate.