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Calculator interactiv | Cine poate face majoritatea în Parlament. Testează ce coaliții pot trece pragul de 233 de voturi

România caută din nou o majoritate care să poată susține un Guvern. În timp ce partidele negociază la Palatul Cotroceni, Mediafax îți arată, printr-un calculator interactiv, ce combinații politice pot ajunge la cele 233 de voturi necesare pentru majoritate în Parlament.
Calculator interactiv | Cine poate face majoritatea în Parlament. Testează ce coaliții pot trece pragul de 233 de voturi
Gabriel Negreanu
05 oct. 2026, 17:08, Politic
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Președintele Nicușor Dan a început luni o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare, înaintea unei noi desemnări pentru funcția de prim-ministru.

În acest context, aritmetica parlamentară devine decisivă. Nu este suficient ca un candidat pentru funcția de premier să obțină sprijin politic declarativ: pentru învestirea Guvernului este nevoie de voturile majorității deputaților și senatorilor.

Câte voturi sunt necesare pentru majoritate

Parlamentul are în prezent 464 de membri, ceea ce înseamnă că pragul majorității este de 233 de voturi.

PSD este cel mai numeros grup parlamentar, cu 126 de mandate cumulate în Camera Deputaților și Senat. AUR are 92, PNL 81, USR 58, iar UDMR 31.

Lor li se adaugă grupul minorităților naționale, UPR, SOS România, PACE – Întâi România și parlamentarii neafiliați.

Configurația este însă mult mai fragmentată decât ar sugera simpla ordine a partidelor.

Niciuna dintre principalele formațiuni nu se apropie singură de pragul de 233 de voturi, astfel încât orice Guvern are nevoie fie de o coaliție, fie de sprijin parlamentar din afara formulei guvernamentale.

Testează ce coaliții pot forma majoritatea

Calculatorul Mediafax permite selectarea grupurilor parlamentare și arată instant câte mandate ar avea împreună și dacă formula respectivă depășește pragul majorității.

Calculele reprezintă însă o simulare matematică pe baza structurii actuale a grupurilor parlamentare.

Apartenența la un grup nu înseamnă automat că fiecare parlamentar va vota în aceeași direcție, iar negocierile politice pot produce abțineri, absențe sau voturi individuale diferite.

PSD îl propune pe Sorin Grindeanu

PSD a mers luni la consultările de la Palatul Cotroceni cu propunerea ca Sorin Grindeanu să fie desemnat premier.

Social-democrații susțin că, în calitate de cel mai mare partid din Parlament, au prima opțiune pentru funcția de prim-ministru.

În paralel, pe masa președintelui se află și varianta desemnării unui premier independent, susținut de mai multe formațiuni.

Consultările cu partidele sunt decisive pentru stabilirea formulei care poate aduna cele 233 de voturi necesare în Parlament.

O majoritate pe hârtie nu înseamnă automat 233 de voturi

Calculatorul arată forța teoretică a unei alianțe, raportată la numărul actual de parlamentari din fiecare grup.

La votul de învestitură, însă, fiecare vot contează separat.

Absențele, parlamentarii care votează împotriva liniei partidului sau eventualele negocieri individuale pot schimba rezultatul chiar și în cazul unei coaliții care, matematic, pare să aibă majoritatea.

De aceea, diferența dintre o formulă aflată exact la 233 de voturi și una care depășește confortabil acest prag poate deveni esențială atunci când viitorul Guvern ajunge în fața Parlamentului.

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