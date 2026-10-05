Kelemen Hunor, după consultările cu Nicușor Dan: Putem susține un cabinet PSD, dar e nevoie și de PNL

Apel pentur guveranre și excluderea partidelor suveraniste

„Nu știm cine va fi premierul desemnat. Acest lucru nu am aflat. Dar am spus că avem nevoie de guvern. În continuare, asta este principalul deziderat, să avem un guvern cu puteri depline, cât mai repede. e nevoie și de Partidul Social Democrat, și de Partidul Național Liberal, altfel nu se poate ajunge la o majoritate. Ceea ce noi, în continuare, nu putem accepta e să votăm împreună, să facem parte din majoritate împreună cu AUR și cu SOS. Acest lucru nu funcționează”, a declarat Kelemen Hunor, luni, după ieșirea de la discuțiile cu președintele Nicușor Dan.

Acesta a anunțat și că UDMR nu va face parte din următorul executiv, subliniind necesitatea menținerii unei anumite consecvențe.

„Nu vom face parte din următorul guvern aproape 100%. Deci acest lucru eu exclud dintr-un singur motiv. Săptămâna trecută am mers în Parlament cu un premier desemnat, Siegfried Mureșan, cu o coaliție minoritară care nu a trecut. Mâine nu putem să fim într-o altă coaliție. Aici nu e vorba de PSD, nu e vorba de PNL, e vorba de o rigoare”, a continuat Kelemen Hunor.

Susținere parlamentară condiționată de asumarea liberalilor

Liderul UDMR a precizat însă că formațiunea ar putea susține un guvern format în jurul PSD, cu condiția ca și PNL sau o parte a parlamentarilor liberali să contribuie la asigurarea voturilor necesare pentru învestire.

„Putem susține un guvern în jurul PSD-ului, dar e nevoie și de PNL Sau o parte din PNL, nu vorbesc de cei 16, ci de o asumare din partea PNL-ului. Și dacă nu face instituțional, spune că nu tot PNL-ul votează, dar dacă pentru învestirea Guvernului e nevoie de 40 de voturi, asigurăm împreună acele voturi ca să treacă Guvernul. Și după aceea fiecare își vede de treabă”, a mai spus liderul politic.

Nicușor Dan a organizat această rundă de consultări cu partidele grupurile parlamentare după ce fostul premier desemnat nu a reușit să obțină votul de încredere al Parlamentului.

Guvernul propus de Siegfried Mureșan, a fost respins miercuri de Parlament: 182 de parlamentari au votat pentru, cu mult sub cele 233 de voturi necesare învestirii.

Aceasta a fost a doua propunere respinsă de legislativ, după ce a picat la vot și propunerea de guvern Adrian Veștea, în luna iunie, deschizându-se astfel posibilitatea de organizare a alegerilor anticipate.

Sursa video: TVR, B1