Liderii europeni vor vizita SUA pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina. Trump nu a precizat ce lideri vor face călătoria peste Atlantic

„Anumiți lideri europeni vor veni în țara noastră luni sau marți, individual”, a spus Trump, fără a preciza care dintre lideri vor face călătoria peste Atlantic.

Președintele SUA a mai spus că va discuta „în curând” cu președintele rus Vladimir Putin și a indicat că administrația sa este pregătită să treacă la o „a doua fază” de sancțiuni împotriva Moscovei pentru invazia pe scară largă a Ucrainei, potrivit Euronews.

Declarațiile lui Trump vin după ce Rusia a lansat cel mai mare atac aerian din istorie asupra Ucrainei, ucigând cel puțin patru persoane și incendiind o clădire importantă a guvernului din capitala Kiev.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat cu fermitate atacul de duminică. El a spus că declarațiile de condoleanțe ale liderilor și instituțiilor statului „trebuie să fie susținute de acțiuni ferme”.

„Sancțiuni împotriva Rusiei și a persoanelor legate de Rusia, tarife dure și alte restricții asupra comerțului cu Rusia. Pierderile lor trebuie să se facă simțite. Asta este ceea ce este cu adevărat convingător”, a scris Zelenski pe X.

Colaborare SUA și țările UE

Duminică, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a indicat că SUA ar fi dispuse să colaboreze cu țările europene pentru a impune mai multe sancțiuni țărilor care achiziționează petrol rusesc, în scopul de a „prăbuși economia rusă”.

„Suntem pregătiți să intensificăm presiunea asupra Rusiei, dar avem nevoie ca partenerii noștri europeni să ne urmeze”, a declarat Bessent în emisiunea „Meet the Press” a NBC News.

„Ne aflăm acum într-o cursă între cât timp poate rezista armata ucraineană și cât timp poate rezista economia rusă”, a adăugat Bessent. „Dacă SUA și UE pot interveni, pot impune mai multe sancțiuni, tarife secundare țărilor care cumpără petrol rusesc, economia rusă se va prăbuși complet”.

UE a redus deja achizițiile de petrol și gaze rusești de la începutul invaziei pe scară largă a Moscovei în februarie 2022. În iunie, Bruxelles a stabilit termenul limită 2027 pentru eliminarea treptată a tuturor achizițiilor rămase de energie rusă.