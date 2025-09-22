Liderii mondiali solicită o investiție de miliarde de dolari în energia verde pentru țările în curs de dezvoltare

O declarație semnată de 16 lideri mondiali și văzută de POLITICO avertizează că lumea intră într-un „deceniu decisiv” pentru salvarea planetei.

Scrisoarea deschisă, convenită înaintea Adunării Generale a ONU de la New York din această săptămână și menită să fie un semnal de intenție înaintea negocierilor privind clima de la sfârșitul acestui an, spune că țările în curs de dezvoltare trebuie să depășească un deficit de finanțare de miliarde de dolari pentru a evita ca „inerția să ne țină pe loc în anii următori”.

Printre semnatarii scrisorii se numără președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prim-ministrul britanic Keir Starmer, președintele kenyan William Ruto, președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva și prim-ministrul canadian Mark Carney.

Poluare și sărăcie

Coaliția se angajează să „deblocheze finanțarea și să reducă riscurile investițiilor, în special în țările în curs de dezvoltare, prin reducerea costurilor, atragerea de capital și eliminarea deficitului de finanțare, în strânsă colaborare cu instituțiile financiare internaționale și băncile de dezvoltare”.

„Disparitățile mari în ceea ce privește accesul la energie și investiții rămân”, avertizează declarația.

„Trebuie făcut mult mai mult pentru a se asigura că tranziția nu numai că avansează la nivel global, dar și că aduce beneficii oamenilor și economiilor care au cea mai mare nevoie de ea”.

Declarația menționează lipsa investițiilor în rețelele electrice și în stocarea energiei electrice, care ar permite țărilor cu potențial eolian și solar abundent să se decarbonizeze, potrivit Politico.

„Din cei 2 trilioane de dolari cheltuiți în 2024, doar 40 de miliarde de dolari au fost alocați Africii. Deși aceasta este o sumă dublă față de nivelul din 2020, ea rămâne totuși extrem de insuficientă. Dacă nu acționăm, 550 de milioane de oameni de pe continent vor rămâne fără acces modern la energie în 2030”, o situație care, avertizează liderii, „costă vieți” prin poluare și sărăcie.

Liderii mondiali se vor reuni

Liderii mondiali se vor reuni pentru a discuta despre combaterea crizei climatice la conferința COP30 din Brazilia, în noiembrie, unde se așteaptă ca fondurile pentru națiunile insulare și țările în curs de dezvoltare amenințate de creșterea nivelului mării și de secetă să fie din nou subiect de discuție.

Eforturile anterioare de a asigura că națiunile mai bogate vor conveni în mod colectiv să contribuie la finanțarea tranziției ecologice și să consolideze reziliența s-au confruntat cu obstacole majore, din cauza lipsei unui sprijin unanim.

În Asia de Sud-Est, de exemplu, liderii au declarat că până în 2035 sunt necesare 47 de miliarde de dolari suplimentari pe an pentru a asigura o creștere suficientă a capacității de energie verde.

Ei solicită sectorului privat să se alăture guvernelor pentru a depăși criza de finanțare. De asemenea, ei solicită noi instrumente de finanțare, dezvoltarea producției locale de energie regenerabilă și o colaborare mai strânsă între țări.