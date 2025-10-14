Investiție masivă de 10 miliarde de dolari în industrii cruciale pentru securitatea SUA. Anunțul JPMorgan Chase

Cea mai mare bancă americană din punct de vedere al activelor va finanța companii din patru domenii strategice: apărare și aerospațial, tehnologii de frontieră precum inteligența artificială și calculul cuantic, tehnologia energetică, inclusiv bateriile, și lanțul de aprovizionare și producția avansată.

Investiția face parte dintr-un efort mai amplu, denumit Inițiativa pentru securitate și reziliență, în cadrul căruia JPMorgan a declarat că va finanța sau va facilita finanțarea cu 1,5 trilioane de dolari a companiilor cruciale. Suma totală este cu 50% mai mare decât planul anterior al băncii.

„A devenit dureros de clar că Statele Unite s-au lăsat să devină prea dependente de surse nesigure de minerale, produse și producție critice — toate esențiale pentru securitatea noastră națională”, a declarat Jamie Dimon, CEO al JPMorgan, în comunicat citat de CNBC.

Tensiunile dintre SUA și China

Decizia vine într-o perioadă de tensiuni crescute între SUA și China. Vineri, piețele s-au prăbușit după ce președintele Donald Trump a anunțat noi tarife pentru importurile din China, după ce principalul partener comercial al SUA a înăsprit controalele asupra exporturilor de pământuri rare.

Dimon a subliniat că SUA trebuie să „elimine obstacolele”, inclusiv reglementările excesive, „întârzierile birocratice” și „blocajele partizane”.

JPMorgan a declarat că, în cadrul celor patru domenii majore, există 27 de industrii specifice pe care dorește să le sprijine cu consultanță, finanțare și investiții. Acestea includ domenii diverse precum nanomateriale, roboți autonomi, nave spațiale și lansări spațiale, energie nucleară și solară.

„Securitatea noastră se bazează pe puterea și reziliența economiei americane”, a afirmat Dimon. Proiectul „include eforturi precum asigurarea accesului fiabil la medicamente vitale și minerale esențiale, apărarea națiunii noastre, construirea de sisteme energetice pentru a satisface cererea generată de inteligența artificială și promovarea tehnologiilor precum semiconductorii și centrele de date”.

Banca a anunțat că va angaja un număr nespecificat de bancheri și va crea un consiliu consultativ extern pentru a susține inițiativa.

Proiectul a fost demarat înainte de revenirea lui Trump

Într-o convorbire cu reporterii, Dimon a precizat că proiectul este o inițiativă internă care a început în urmă cu câteva luni, nu ceva realizat împreună cu administrația Trump.

„Evident, colaborăm îndeaproape cu reprezentanții guvernului, așa cum am făcut întotdeauna, dar aceasta este o inițiativă a JPMorgan”, a declarat Dimon.

CEO-ul băncii a mai spus că, deși eforturile de finanțare vor crește cu 50% în decursul unui deceniu, nu se așteaptă la „randamente mai mici decât cele comerciale” din această inițiativă.

Deși JPMorgan strângea deja fonduri și împrumuta bani companiilor din aceste industrii, noua mișcare ajută la organizarea activităților companiei în jurul intereselor naționale.