Ministrul de externe Oana Țoiu a discutat în SUA cu reprezentanții Consiliului de Afaceri Româno-American

Ministerul Afacerilor Externe, a precizat într-un comunicat de presă, că întâlnirea, găzduită de președintele AMRO, Eric Stewart, a reunit companii din domenii diverse precum apărare, energie, tehnologie, comunicații, sănătate, servicii financiare.

În cadrul discuțiilor Oana Țoiu a apreciat consolidarea constantă a schimburilor economice dintre România și Statele Unite ale Americii, accentuând importanța și oportunitățile comerciale care decurg din Parteneriatul Strategic dintre cele două țări, un pilon esențial al politicii externe a României.

De asemenea șefa diplomației române a vorbit la Washington depre aderarea la OCDE, din perspectiva cooperării cu companii din Statele Unite.

„Ministrul de externe a trecut în revistă progresul înregistrat de România în vederea aderării la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), reiterând angajamentul ferm al României de a deveni stat membru al acestei organizații în cursul anului viitor, realizare ce va deschide noi posibilități de cooperare în relație cu companiile americane”, a transmis Ministerul de Externe.

Pe parcursul întâlnirii au fost convenite elemente privind viitoarea misiune anuală a AMRO la București, planificată pentru finalul lunii octombrie și care va oferi prilejul unor noi runde de discuții între autoritățile române și conducerea companiilor americane care investesc sau intenționează să investească în România.